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Вибори президента України 2019

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Відео "смерті" Зеленського: в МВС зробили різку заяву про скандал

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У Міністерстві внутрішніх справ прокоментували опубліковане в офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України" скандальне відео, на якому вантажівка збиває кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Як написав на сторінці у Facebook представник МВС Артем Шевченко, відомство засуджує всі подібні прояви агресії та ненависті і до кандидатів у президенти, і до парламентаріїв, і до звичайних громадян.

"Юридично різниця між вантажівкою, що давить Зеленського і Голобородьком (головним героєм серіалу "Слуга народу". – Ред.), що розстрілює уявний парламент, у тому, що на момент публікації першого відео персонаж є політичним діячем – кандидатом у президенти, у другому ж відео на момент оприлюднення – жоден із його персонажів не був політичним чи громадським діячем", – зазначив Шевченко.

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Відео "смерті" Зеленського: в МВС зробили різку заяву про скандал

Скрін відео

Як пояснив він, якби хтось із реальних парламентаріїв подав заяву про загрозу його життю через епізод серіалу, "могла бути аналогічна реєстрація в ЄРДР".

"Політично ж і психологічно жодної різниці між вантажівкою, що давить Зеленського і розстрілом його персонажем Голобородьком уявної ВР, немає", – заявив Шевченко.

За його словами, обидва ролики "є ганебними, неприпустимими, сіють агресію і ненависть у суспільстві, які можуть перетворитися в уже реальне, а не уявне насильство".

"Закликаємо всіх не вдаватися до таких відео й не розкручувати спіраль ненависті та агресії", – підсумував представник МВС.

Відзначимо, спікер передвиборного штабу Зеленського Дмитро Разумков у коментарі OBOZREVATEL заявив, що опубліковане відео знаходиться за межею здорового глузду та Кримінального кодексу.

У проекті "Європейське майбутнє України" заявили, що ролик може бути актом диверсії з боку деяких співробітників ресурсу.

Як писав OBOZREVATEL, за основу змонтованого скандального відеосюжету взято рекламний ролик Зеленського. В оригінальному ролику політик закликав українців об'єднатися для спільного майбутнього і не допустити розколу через розбіжності.

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Особи
Володимир ЗеленськийАртем Шевченко
Місце
Україна
Теги
видеоскандалиМіністерство внутрішніх справ України
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