Верховную Раду могут распустить? Когда и кому выгодно

В Украине активно обсуждается сценарий досрочных выборов в Верховную Раду в случае победы Владимира Зеленского во втором туре. При большом желании у следующего президента будут формальные причины распустить парламент и погрузить страну в новый избирательный процесс.

Реально ли это, кому выгодно и что ждет украинцев — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В конце июля украинцев могут ожидать еще одни выборы. На этот раз досрочные парламентские;

Сторонники этой идеи уверяют, коалиции де-факто нет и это может признать суд. Соответствующее дело уже находится в разработке киевского Окружного административного суда;

Такой шаг выгоден прежде всего Владимиру Зеленскому, который сможет завести в парламент максимальное количество сторонников и будущих нардепов от партии “Слуга народа”;

Правда, юристы в целом сомневаются в жизнеспособности такого варианта развития событий. Ведь все поводы роспуска парламента указаны в Конституции, а нормы о решении какого-либо суда там нет.

О чем идет речь

В Украине уже в середине лета могут пройти досрочные выборы в парламент. Такой сценарий активно обсуждается как в украинском политикуме, так и в экспертной среде. Он проходит параллельно с идеей создать ситуативную коалицию в парламенте, в случае победы во втором туре выборов, 21 апреля, кандидата Владимира Зеленского.

Дело в том, что после вероятного триумфа у команды Зеленского де-факто не будет рычагов управления. Точнее они будут, но лишь в рамках ограниченного парламентско-президентского набора гаранта — внешняя политика, военное дело и церемониальные функции. Кабинет министров продолжит свою работу дальше, до конца года, а Верховная Рада до конца ноября.

Верховная Рада

В этой необычной политической ситуации, когда у президента Зеленского де-факто не будет своей фракции в парламенте, обсуждается вариант досрочного роспуска нардепов.

Согласно ст. 90 Конституции Украины, есть несколько поводов распустить Раду:

Парламент не смог в течение 30 дней сформировать коалицию;

В течение 30 дней на протяжении одной сессии открыть пленарные заседания;

После отставки Кабмина в течение 60 дней не сформировано новое правительство.

В этом контексте важно помнить еще одну норму закона — парламент не может быть распущен за полгода до конца своей каденции. Учитывая тот факт, что нынешняя Рада начала работать 27 ноября 2014 года, то крайний срок ее роспуска — 27 мая 2019 года.

Второй этап выборов президента, как известно, пройдет 21 апреля. На установление результатов голосования у Центральной избирательной комиссии есть до 10 дней. Но не менее чем через 3 дня официальные издания "Голос України" и "Урядовий кур'єр" должны обнародовать результаты выборов. После их оглашения, новый президент должен пройти процедуру инаугурации в течение 30 дней.

То есть, реального механизма роспуска парламента нет. Даже при оптимальном стечении обстоятельств, новый президент не сможет вступить в должность до 27 апреля, чтобы иметь юридические основания запустить процесс.

Но в данной ситуации есть одно но. По мнению журналиста Сергея Рахманина, решение могут принять при помощи киевского Окружного административного суда.

Дело в том, что внефракционный народный депутат Андрей Деркач обратился в суд по поводу бездействия координаторов коалиции, которые не внесли кандидатуру министра здравоохранения. Тем самым потребовав через суд информацию у Аппарата Верховной Рады о количестве нардепов в коалиции. А с этим могут возникнуть проблемы.

"Суд постановил вытребовать у Верховной Рады, Аппарата Верховной Рады, коалиции депутатских фракций в парламенте сведения, по состоянию на 28 февраля 2019 года, с указанием фамилий, имен, отчеств народных депутатов, входящих в состав коалиции депутатских фракций в Верховной Раде", — сообщили представители пресс-службы суда.

В свое время из коалиции выходили сразу несколько фракций: и “Батьківщина”, и “Радикальная партия”, и “Самопоміч”. Чисто математически необходимых “штыков” нет ни у Блока Петра Порошенко, ни у “Народного фронта”. Поэтому вопросы к ее юридической жизнедеятельности есть уже давно.

В этой ситуации, если аппарат ВРУ не сможет предоставить информацию о состоянии коалиции, по мнению сторонников идеи роспуска, у суда будут юридические основания распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Что думают юристы

По мнению юриста Анны Маляр, вопрос с роспуском парламента должны рассматриваться с юридической точки зрения, а не политической. Ибо в законе все расписано четко.

"Полномочия Верховной Рады не могут быть досрочно прекращены Президентом Украины в последние шесть месяцев срока полномочий ВРУ. Но считать эти 6 месяцев нужно не до 27 октября. Ведь 27 октября в день очередных выборов в Верховную Раду не прекращаются полномочия депутатов нынешнего созыва.

Полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва. То есть, где-то через месяц после 27 октября. Поэтому законом установлено 15 дней на подсчет голосов, 5 дней на обнародование результатов, а потом еще принятия присяги. Вот в 2014 году выборы состоялись 26 октября, а полномочия депутаты получили 27 ноября", — подчеркнула Маляр.

Юрист Александр Марусяк также считает, роспуск Верховной Рады возможен лишь в том случае, если речь идет об одном из 3-х пунктов, указанных в Основном законе.

"В этой ситуации важно исходить из того, что написано в законе. И если будут основания, никто не успеет это сделать. Просто даже если теоретически мы скажем, что полномочия парламента заканчиваются 27 ноября 2019, то надо распустить до 26 мая 2019. Потому что в последние 6 месяцев нельзя этого сделать", — пояснил OBOZREVATEL Марусяк.

Кому это выгодно

Такой вариант, как ни странно, может быть выгоден обоим кандидатам. В большей степени, конечно, Владимиру Зеленскому. Это решает сразу несколько проблем:

Выборы пройдут буквально через 3 месяца после президентских. Зеленский получит возможность конвертировать свою поддержку в партию “Слуга народа” и завести в парламент максимальное количество нардепов;

Ему не придется взаимодействовать с нынешним составом парламента, где самая крупная фракция — Блок Петра Порошенко. Не будет необходимости создавать ситуативную коалицию.

Ведь при нынешних политических раскладах, Владимиру Зеленскому придется предлагать свои кандидатуры на должности руководителей Генпрокуратуры, Службы безопасности Украины, Министерства обороны и Министерства иностранных дел. Назначать этих людей же будет парламент.

Если команде Зеленского не удастся сформировать ситуативное большинство (которое невозможно без части нардепов от БПП и НФ), он будет попросту лишен реальных рычагов управления страной. А за полгода политического бездействия, его рейтинг существенно упадет.

Владимир Зеленский

"Зеленский, когда станет президентом, будет придерживаться буквы закона. Не выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать, как сегодня происходит, а действовать по закону. На самом деле мне тяжело сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент", — уклончиво отвечает спикер команды Зе Дмитрий Разумков.

Пользу от роспуска Верховной Рады частично может получить и Порошенко. Такой ход поможет ему перезапустить вертикаль власти, завести более-менее приемлемое количество соратников под его собственным брендом.

Даже в случае поражения на выборах, Порошенко проще сплотить вокруг себя сторонников и плавно перейти к парламентской предвыборной кампании. Делать такой шаг лучше в мае (когда команда еще не успела разбежаться), чем в августе-сентябре, когда ситуация существенно изменится. Но официально, президент возможность досрочного роспуска Рады называет незаконной.

"Не добавляют стабильности и намеки на досрочную, и абсолютно незаконную попытку роспуска Верховной Рады в случае смены президента. Такие призывы уже прозвучали", — сказал он во время встречи с бизнесом. Это приведет к длительному политическому кризису и паузе в отношениях с партнерами .добавил Порошенко.

Петр Порошенко

Правда, несмотря на возможную политическую выгоду, сценарий досрочного роспуска Рады маловероятен. Он несет в себе юридические риски, а также угрозы нелегитимности нового парламента. Решение окружного суда создает целый прецедент, что в будущем угрожает полностью обрушить правовую систему.

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