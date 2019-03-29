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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Ванга детектед!" Зеленському передбачили перемогу на виборах ще декілька років тому

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Перемогу шоумена Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні передбачили ще в 2015 році.

На блог чотирирічної давнини на "Українській правді" під назвою "Чому наступним президентом стане Зеленський" звернув увагу журналіст Сергій Сидоренко.

"Читаю і не можу повірити, що це не зараз написане, а в 2015 році (!!!), на хвилиночку... Тут, здається, Ванга детектед", — написав він у Facebook.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

24tv.ua

Так, автор статті з Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко пише: "То що тепер? Відіграв Володимир Зеленський три сезони "Слуги народу". Створить партію. Скаже, що тепер буде як у кіно. Покажуть з десяток нових облич, тому що старі вже у Шустера надокучили. Буде нова картинка".

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"Тексти вже завчені в серіалі, придумувати нічого не треба. Сценаристів серіалу — в креативний департамент штабу. Гроші у Коломойського на "нашу відповідь Чемберлену" є. А тут ще й справа честі — поквитатися. І отримуємо нового президента", — завершив Бобиренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, Володимир Зеленський лідирує в рейтингу кандидатів на пост президента України. За нього готові проголосувати 24,6% виборців.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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поперечный вадим
поперечный вадим
Зеленский должен победить бывших комсомольцев!
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Монаенко Валерий
Монаенко Валерий
На любом сайте можно поставить дату статьи какую-угодно. Хоть 1800 год. Это не доказывает, что кто-то так "прозорливо смотрел в будущее". Просто очередное вливание за Зе
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Зю набере 0.02 відсотки
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Литвинов Александр
Литвинов Александр
ОНИКІЙ Панас, Хорошо бы... но чё то я опасаюсь....
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