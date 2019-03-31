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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

В Одесі на виборах трапилася плутанина з росіянкою: деталі інциденту

1.8тЧитати матеріал російською

У Київському районі Одеси на виборчій дільниці № 511 129, розташованій по вулиці Ільфа і Петрова, 25, на виборах президента України намагалася проголосувати громадянка Росії.

Про це повідомили в Громадянській мережі ОПОРА. Жінка мала при собі тимчасове посвідчення на право проживання в Україні, що чомусь стало підставою для внесення її прізвища у списки виборців.

Ще одна жінка демонстративно порвала бюлетень, який їй заборонили винести з приміщення виборчої дільниці.

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"На окрузі № 136, на ділянці № 511 356, зафіксували спробу винести бюлетень з приміщення: жінка-виборець після того, як її помітили, порвала бюлетень. На місце викликали поліцію і склали відповідний протокол", — сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці в соцмережах публікують фото і селфі, зроблені на виборах президента-2019. Голосування стартувало о 8:00 і завершиться о 20:00 за київським часом. Орієнтовна кількість виборців на створених ділянках становить 29 млн 789 тис. 643 виборці.

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Місце
УкраїнаОдеса
Тег
Выборы Президента
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