В Львовской области испортили десятки бюллетеней

В Каменке-Бугской Львовской области случайно испортили 180 избирательных бюллетеней из-за того, что глава одной из участковых избирательных комиссий поставила штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов в президенты.

Как сообщает пресс-служба полиции области, она посчитала, что тот снялся с выборов.

Это произошло еще 28 марта. Глава участковой избирательной комиссии услышала от неизвестного лица, что один из кандидатов якобы выбыл из предвыборной гонки. После этого она проштамповала 180 бюллетеней.

Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine/Facebook

Затем, обнаружив ошибку, спустя день, женщина сама сообщила о происшествии в окружную избирательную комиссию.

"Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) УК. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, проводится досудебное расследование", — сообщили в полиции.

Как писал OBOZREVATEL, 31 марта с 8 утра украинцы принимают участиев голосовании за следующего президента страны.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Длина бюллетеня — 80 см.

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