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Выборы президента Украины 2019

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В Львовской области испортили десятки бюллетеней

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В Каменке-Бугской Львовской области случайно испортили 180 избирательных бюллетеней из-за того, что глава одной из участковых избирательных комиссий поставила штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов в президенты.

Как сообщает пресс-служба полиции области, она посчитала, что тот снялся с выборов.

Это произошло еще 28 марта. Глава участковой избирательной комиссии услышала от неизвестного лица, что один из кандидатов якобы выбыл из предвыборной гонки. После этого она проштамповала 180 бюллетеней.

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В Львовской области испортили десятки бюллетеней

Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine/Facebook

Затем, обнаружив ошибку, спустя день, женщина сама сообщила о происшествии в окружную избирательную комиссию.

"Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) УК. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, проводится досудебное расследование", — сообщили в полиции.

Как писал OBOZREVATEL, 31 марта с 8 утра украинцы принимают участиев голосовании за следующего президента страны.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Длина бюллетеня — 80 см.

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Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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