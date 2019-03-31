У Львівській області зіпсували десятки бюлетенів

У Кам'янці-Бузькій Львівської області випадково зіпсували 180 виборчих бюлетенів через те, що глава однієї з дільничних виборчих комісій поставила штамп "вибув" навпроти прізвища одного з кандидатів в президенти.

Як повідомляє прес-служба поліції області, вона вважала, що той знявся з виборів.

Це сталося ще 28 березня. Глава дільничної виборчої комісії почула від невідомої особи, що один з кандидатів нібито вибув з передвиборної гонки. Після цього вона проштампувала 180 бюлетенів.

Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine / Facebook

Потім, виявивши помилку, через день, жінка сама повідомила про подію в окружну виборчу комісію.

"Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) КК. Правоохоронці вилучили речові докази, проводиться досудове розслідування", - повідомили в поліції.

Як писав OBOZREVATEL, 31 березня з 8 ранку українці беруть участь в голосуванні за наступного президента країни.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко. Довжина бюлетеня - 80 см.

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