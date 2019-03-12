Влаштує хаос? Викрито підступний план Росії щодо виборів в Україні

Російські спецслужби мають намір вплинути на хід президентських виборів в Україні, підготувавши конкретний план дій.

Про це заявив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на сторінці в Facebook, відзначивши, що зараз РФ готується до серії ккібератак, націлених на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки.

"За нашими даними, для реалізації зазначених планів під загальним керівництвом Генерального штабу ЗС РФ, департаментом кіберзахисту ЗС РФ (дислокується в Москві, Комсомольський проспект, будинок 20), спільно з провідними науковими установами Росії розроблено спеціальне програмне забезпечення (віруси нейтралізації і проникнення, зміни формату і т.п.), яке планується використовувати в кіберпросторі України", - написав він.

Тимчук стверджує, що на першому етапі "російська сторона за допомогою "хакерських програм" буде прагнути "коригувати" процес підбиття підсумків президентської кампанії в Україні, синхронізуючи з масованою інформаційно-пропагандистською кампанією з формування громадської думки як в Україні, так і на міжнародній арені".

Таким чином, пише Тимчук, РФ хоче в подальшому отримати підстави для заяв про "фальсифікації результатів" і "нелегітимність" проведених виборів.

"На думку російської сторони, ці заходи разом з іншими елементами стратегії (інформаційними та силовими) дозволять забезпечити масштабну дестабілізацію внутрішньополітичної обстановки в Україні на тривалий період", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Тимчук розкрив ще одну частину стратегії російських спецслужб із виборів в Україні, від яких нібито варто очікувати масового вкидання інформації про нібито завищену в офіційних повідомленнях ЦВК явку виборців і "цинічне підтасовування Києвом результатів виборів".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!