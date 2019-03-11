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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Продвигают пятую колонну!" Раскрыт подлый план Кремля на выборах в Украине

1.8тЧитать материал на украинском

Российская Федерация готовит провокации, чтобы не признавать президентские выборы в Украине.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook, уточнив, что одним из пунктов "кремлевского плана" был спровоцированный Москвой скандал из-за отказа Киева допустить граждан РФ в роли наблюдателей.

"Следующий шаг (и он уже осуществляется) – провокация заведомо ожидаемой негативной реакции Украины на приезд в нашу страну одиозных западных журналистов, "засветившихся" в Крыму и ОРДЛО, как и представителей собственно российских пропагандистских СМИ", - отметил он.

Все это, по словам Тымчука, подготовка мирового сообщества со стороны российского руководства к жесткой позиции Москвы о признании выборов президента Украины "нелегитимными", т.е. не просто якобы прошедших с какими-то нарушением демократических норм, а именно как таких, которые "не отражают волю граждан Украины".

Выборы в Украине

Выборы в Украине

"Дело"

"Разработка и реализация этого проекта уже идет полным ходом. Одной из технологий будет использование контролируемых российскими спецслужбами интернет-площадок, в том числе Telegram-каналов, для якобы "объективного" и "незаангажированного" опроса избирателей в день голосования", - уточнил координатор ИС.

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По его словам, основной целью таких манипуляций будет получение картинки о "реальной" низкой явке граждан Украины на выборы, после этого стоит ожидать массового вброса информации о якобы завышенной в официальных сообщениях ЦИК явке избирателей и "циничной подтасовке Киевом результатов выборов".

"По замыслу кремлевских политтехнологов и аналитиков спецслужб РФ, реализация данного проекта позволит влиять на политическую ситуацию в Украине при любом исходе выборов. В т.ч. с целью дестабилизации ситуации – для продвижения на парламентских выборах в Украине "партии мира и стабильности", то есть своей пятой колонны", - заключил Тымчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль собирается потратить около 300 миллионов долларов на вмешательство в украинские выборы.

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Персона
Дмитрий Тымчук
Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: Из разных источников поступают сведения, что с начала этого месяца(февраля) СБУ совместно с МВД внедряет в состав территориальных избирательных комиссий всех уровней заранее подготовленных доверенных лиц, которые негласно будут контролировать "правильность" подсчёта голосов на избирательных участках. Будут организованы хорошо известные всем "карусели", вброс фальшивых бюллетеней от имени "мёртвых душ", простая "коррекция" результатов подсчёта - т.е. ПОДТАСОВКА ГОЛОСОВАНИЯ! Желаемая цель - сделать "победителем" и оставить на НОВЫЙ СРОК Порошенко. Для этого в Украину прибыла многочисленная группа политтехнологов и чиновников из госдепа США, организовано щедрое финансирование силовых структур и нацистских организаций, которые, разумеется, будут осуществлять контроль над выборным процессом и прибегать к ЗАПУГИВАНИЮ и УСТРАНЕНИЮ тех украинских граждан, которые НЕ БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА Порошенко и будут выступать против нынешней ПРЕСТУПНОЙ и АНТИНАРОДНОЙ власти.
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минин евген
минин евген
"что бы не признать президентские выборы в Украине". кого интересует мнение отсталого кацапья, немытая РПЦя до сих не признала, что земля круглая.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ооооо...врун Тымчук...давно не было...а где второй врун...герой атошник...Гай Комминтерновский???
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Andreevski Andrey, жаль ты тут пасешься, алень одичалый.
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