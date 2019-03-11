"Продвигают пятую колонну!" Раскрыт подлый план Кремля на выборах в Украине

Российская Федерация готовит провокации, чтобы не признавать президентские выборы в Украине.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook, уточнив, что одним из пунктов "кремлевского плана" был спровоцированный Москвой скандал из-за отказа Киева допустить граждан РФ в роли наблюдателей.

"Следующий шаг (и он уже осуществляется) – провокация заведомо ожидаемой негативной реакции Украины на приезд в нашу страну одиозных западных журналистов, "засветившихся" в Крыму и ОРДЛО, как и представителей собственно российских пропагандистских СМИ", - отметил он.

Все это, по словам Тымчука, подготовка мирового сообщества со стороны российского руководства к жесткой позиции Москвы о признании выборов президента Украины "нелегитимными", т.е. не просто якобы прошедших с какими-то нарушением демократических норм, а именно как таких, которые "не отражают волю граждан Украины".

Выборы в Украине "Дело"

"Разработка и реализация этого проекта уже идет полным ходом. Одной из технологий будет использование контролируемых российскими спецслужбами интернет-площадок, в том числе Telegram-каналов, для якобы "объективного" и "незаангажированного" опроса избирателей в день голосования", - уточнил координатор ИС.

По его словам, основной целью таких манипуляций будет получение картинки о "реальной" низкой явке граждан Украины на выборы, после этого стоит ожидать массового вброса информации о якобы завышенной в официальных сообщениях ЦИК явке избирателей и "циничной подтасовке Киевом результатов выборов".

"По замыслу кремлевских политтехнологов и аналитиков спецслужб РФ, реализация данного проекта позволит влиять на политическую ситуацию в Украине при любом исходе выборов. В т.ч. с целью дестабилизации ситуации – для продвижения на парламентских выборах в Украине "партии мира и стабильности", то есть своей пятой колонны", - заключил Тымчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль собирается потратить около 300 миллионов долларов на вмешательство в украинские выборы.

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