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/Выборы президента 2019

"Украинцам подготовили имперскую ловушку": рассекречена цель известного кандидата в президенты 

1.7тЧитать материал на украинском

Глава Коммунистической партии Петр Симоненко, выдвинув себя кандидатом в президенты Украины, хочет напомнить о себе, как о "серьезном игроке".

Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников в своем блоге на "Крым.Реалии", отметив, что никаких электоральных и политических перспектив у него нет.

"Своим участием в президентских выборах он хочет напомнить о себе тем, кто перестал воспринимать его как серьезного игрока. Ну и заодно присоединиться к тем кандидатам на пост президента Украины, кто воспринимает выборы главы государства как возможность еще раз обмануть соотечественников и попытаться вновь затащить их в имперскую ловушку", - написал он.

Портников подчеркнул, что Симоненко никогда не был самостоятельным политиком, а КПУ была не столько украинской политической организацией, сколько естественной частью имперской политической системы, и это не выбор Симоненко и его соратников, а следствие истории.

Петр Симоненко

Петр Симоненко

ТСН

"Компартия Украины была создана в Москве для того, чтобы легитимизировать оккупацию большевистской Россией Украинской Народной Республики. Московские большевики и местные предатели подмяли под себя "боротьбистов", членов национальной компартии, не хотевших объединяться с РКП(б). Потом уже в самой КП(б)У сторонники русификации одержали победу над теми, кто рассчитывал на большую самостоятельность союзных республик и украинизацию", - отметил он.

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По словам журналиста, в годы перестройки Коммунистическая партия активно сопротивлялась переменам и боролась с национальным движением.

"Руководство КПУ поддержало ГКЧП. Восстановленная после провала путча и провозглашения украинской независимости Компартия вновь стала передовым отрядом российского шовинизма. Именно поэтому влияние коммунистов в Крыму и на Донбассе стало питательной почвой для аннексии полуострова и войны на востоке Украины", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коммунистическая партия хоть и запрещена в Украине, но официально продолжает свою деятельность из-за судебной коллизии.

Симоненко, после того как сбежал в Россию, часто появлялся в эфире пропагандистского телевидения, упрекая власть и выдумывая фейки об Украине. Он также успел обозвать украинцев "неполноценным народом" и призывал к развалу Украины.

Персоны
Петр СимоненкоВиталий Портников
Место
Украина
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Галенко Николай
Галенко Николай
СБУ обязана его арестовать за призыв к разввлу Украины и передать дело в суд.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Тоже мне секрет Полишенеля, выдвижением коммуняцкий шохи орда сообщает, что украинцев обманули на счёт запрета коммунистической партии, чтоине такая уж и неправда учитывая неспособность аферюг осудить как обман коммунистическую идеологию. Пецяня в действии, попиарился с запретом, понадкусывал сверху, а дело не сделано о чем вам и сообщают выдвигая губастого
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