"Украинцам подготовили имперскую ловушку": рассекречена цель известного кандидата в президенты 

Глава Коммунистической партии Петр Симоненко, выдвинув себя кандидатом в президенты Украины, хочет напомнить о себе, как о "серьезном игроке".

Такое мнение выразил украинский журналист Виталий Портников в своем блоге на "Крым.Реалии", отметив, что никаких электоральных и политических перспектив у него нет.

"Своим участием в президентских выборах он хочет напомнить о себе тем, кто перестал воспринимать его как серьезного игрока. Ну и заодно присоединиться к тем кандидатам на пост президента Украины, кто воспринимает выборы главы государства как возможность еще раз обмануть соотечественников и попытаться вновь затащить их в имперскую ловушку", - написал он.

Портников подчеркнул, что Симоненко никогда не был самостоятельным политиком, а КПУ была не столько украинской политической организацией, сколько естественной частью имперской политической системы, и это не выбор Симоненко и его соратников, а следствие истории.

Петр Симоненко ТСН

"Компартия Украины была создана в Москве для того, чтобы легитимизировать оккупацию большевистской Россией Украинской Народной Республики. Московские большевики и местные предатели подмяли под себя "боротьбистов", членов национальной компартии, не хотевших объединяться с РКП(б). Потом уже в самой КП(б)У сторонники русификации одержали победу над теми, кто рассчитывал на большую самостоятельность союзных республик и украинизацию", - отметил он.

По словам журналиста, в годы перестройки Коммунистическая партия активно сопротивлялась переменам и боролась с национальным движением.

"Руководство КПУ поддержало ГКЧП. Восстановленная после провала путча и провозглашения украинской независимости Компартия вновь стала передовым отрядом российского шовинизма. Именно поэтому влияние коммунистов в Крыму и на Донбассе стало питательной почвой для аннексии полуострова и войны на востоке Украины", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коммунистическая партия хоть и запрещена в Украине, но официально продолжает свою деятельность из-за судебной коллизии.

Симоненко, после того как сбежал в Россию, часто появлялся в эфире пропагандистского телевидения, упрекая власть и выдумывая фейки об Украине. Он также успел обозвать украинцев "неполноценным народом" и призывал к развалу Украины.