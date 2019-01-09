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/Вибори президента 2019

"Українцям підготували імперську пастку": розсекречена мета відомого кандидата в президенти

1.7тЧитати матеріал російською

Глава Комуністичної партії Петро Симоненко, висунувши себе кандидатом в президенти України, хоче нагадати про себе, як про "серйозного гравця".

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у своєму блозі на "Крим.Реаліі", зазначивши, що ніяких електоральних і політичних перспектив у нього немає.

"Своєю участю в президентських виборах він хоче нагадати про себе тим, хто перестав сприймати його як серйозного гравця. Ну і заодно приєднатися до тих кандидатів на пост президента України, хто сприймає вибори глави держави як можливість ще раз обдурити співвітчизників і спробувати знову затягнути їх в імперську пастку", - написав він.

Портников підкреслив, що Симоненко ніколи не був самостійним політиком, а КПУ була не стільки українською політичною організацією, скільки природною частиною імперської політичної системи, і це не вибір Симоненка і його соратників, а наслідок історії.

Петро Симоненко

Петро Симоненко

ТСН

"Компартія України була створена в Москві для того, щоб легітимізувати окупацію більшовицькою Росією Української Народної Республіки. Московські більшовики і місцеві зрадники підім'яли під себе "боротьбистів", членів національної компартії, що не хотіли об'єднуватися з РКП (б). Потім вже в самій КП( б)У прихильники русифікації здобули перемогу над тими, хто розраховував на більшу самостійність союзних республік і українізацію", - зазначив він.

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За словами журналіста, в роки перебудови Комуністична партія активно чинила опір змінам і боролася з національним рухом.

"Керівництво КПУ підтримала ДКНП. Відновлена після провалу путчу і проголошення української незалежності Компартія знову стала передовим загоном російського шовінізму. Саме тому вплив комуністів в Криму і на Донбасі став живильним грунтом для анексії півострова і війни на сході України", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комуністична партія хоч і заборонена в Україні, але офіційно продовжує свою діяльність через судову колізію

Симоненко після того, як втік до Росії, часто з'являвся в ефірі пропагандистського телебачення, докоряючи владі і вигадуючи фейки про Україну. Він також встиг обізвати українців "неповноцінним народом" і закликав до розвалу України.

Особи
Петро СимоненкоВіталій Портніков
Місце
Україна
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Галенко Николай
Галенко Николай
СБУ обязана его арестовать за призыв к разввлу Украины и передать дело в суд.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Тоже мне секрет Полишенеля, выдвижением коммуняцкий шохи орда сообщает, что украинцев обманули на счёт запрета коммунистической партии, чтоине такая уж и неправда учитывая неспособность аферюг осудить как обман коммунистическую идеологию. Пецяня в действии, попиарился с запретом, понадкусывал сверху, а дело не сделано о чем вам и сообщают выдвигая губастого
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