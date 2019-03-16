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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

У Зеленського розповіли про контакти з Коломойським і хто дає їм гроші

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Керівник передвиборного штабу Володимира Зеленського, партнер і юрист "Студії Квартал 95" Іван Баканов розповів, що їм не вистачає коштів на президентську кампанію.

Про це він сказав в інтерв'ю "BBC News Україна", зазначивши, що гроші беруть не в українського олігарха Ігоря Коломойського, а у інших багатих людей.

"Це звичайні люди, які заробляють гроші", - пояснив він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

facenews.ua

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"Насправді взяти у кого-то великі гроші дуже легко. Є багато людей, які хочуть дати гроші. Просто в один прекрасний день ви прокидаєтеся, а в списку вашої партії хтось бере ножиці і залишає тільки номер один, а далі дає абсолютно інших людей, які не відповідають загальним критеріям. Навіщо брати такі гроші?" - додав Баканов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат в президенти України, шоумен Володимир Зеленський заявив, що проти нього і його сім'ї і дітей готується низка провокацій.

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Особи
Володимир ЗеленськийІгор Коломойський
Місце
Україна
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кирик вадим
кирик вадим
Вот только сдается мне, что у вас этот кто то конкретно беня Колосовский.... И в сером списке это он номер один, а не Зеленский
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Ш. Олег
Ш. Олег
Да-да, Коломойский тут вообще не при делах. Верю безоговорочно. :)
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