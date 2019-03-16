Насиров рассказал, кто должен был быть на месте Зеленского

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник мог занять место кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал глава Государственной фискальной службы, кандидат в президенты Роман Насиров в программе "В гостях у Гордона" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Артема Сытника планировали как кандидата в президенты. И в части плана я с альтернативными видениями и потенциалом мог помешать", - сказал он.

Роман Насиров

"Сорвался план Сытника двигать в президенты только из-за того, что он погряз во всех провалах, в своей ситуации с квартирами, участками в Крыму. А план был таков… Сытник – самый большой герой и борец с коррупцией, получает большую популярность. Тоесть он мог быть сейчас на месте Зеленского", - добавил Насиров.

При этом он не уточнил, чей именно это план и не назвал имен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Насиров предложил радикально реформировать Украину, чтобы изменить ситуацию в государстве.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram