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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

У Зеленского назвали условие прямых переговоров с Путиным

4.1тЧитать материал на украинском

В случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах прямые переговоры с Россией возможны лишь при условии, что это будет общая позиция с международными партнерами.

Об этом заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервью телеканалу "112 Украина" во вторник, 16 апреля.

"Если это будет совместная позиция Украины с нашими международными партнерами, и будет принято решение, что это даст реальный позитивный посыл и возможность урегулировать конфликт... Но это должна быть консолидированная позиция и нашей стороны, и тех государств, которые нам помогают... Это теоретически возможно", - сказал он.

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У Зеленского назвали условие прямых переговоров с Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Порошенко также заявил о намерении провести переговоры с Путиным по Донбассу, заявив, что это может произойти уже в конце весны.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Владимир ЗеленскийДмитрий РазумковВладимир Путин
Место
Украина
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Кто у вас там балотируется в президегты? Разумков или Зеленский?
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Raider Raider
Raider Raider
А когда луЗЕр что то сам членораздельно скажет ? Пока говорят и обещают только от его имени и то какой то бред... Все таки быдло видимо пока говорить не научилось...
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Bob Super
Bob Super
Кретины, какие у вас партнеры?? Может еще Путина притяните на нее на переговоры?
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