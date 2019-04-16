У Зеленского назвали условие прямых переговоров с Путиным

В случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах прямые переговоры с Россией возможны лишь при условии, что это будет общая позиция с международными партнерами.

Об этом заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в интервью телеканалу "112 Украина" во вторник, 16 апреля.

"Если это будет совместная позиция Украины с нашими международными партнерами, и будет принято решение, что это даст реальный позитивный посыл и возможность урегулировать конфликт... Но это должна быть консолидированная позиция и нашей стороны, и тех государств, которые нам помогают... Это теоретически возможно", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Порошенко также заявил о намерении провести переговоры с Путиным по Донбассу, заявив, что это может произойти уже в конце весны.

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