У Зеленського назвали умову прямих переговорів з Путіним

У разі перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах прямі переговори з Росією можливі лише за умови, що це буде спільна позиція з міжнародними партнерами.

Про це заявив спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков в інтерв'ю телеканалу "112 Україна" у вівторок, 16 квітня.

"Якщо це буде спільна позиція України з нашими міжнародними партнерами, і буде прийняте рішення, що це дасть реальний позитивний посил і можливість врегулювати конфлікт... Але це повинна бути консолідована позиція і нашої сторони, і тих держав, які нам допомагають... Це теоретично можливо", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Порошенко також заявив про намір провести переговори з Путіним по Донбасу, заявивши, що це може статися вже в кінці весни.

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