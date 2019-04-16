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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

У Зеленського назвали умову прямих переговорів з Путіним

4.2тЧитати матеріал російською

У разі перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах прямі переговори з Росією можливі лише за умови, що це буде спільна позиція з міжнародними партнерами.

Про це заявив спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков в інтерв'ю телеканалу "112 Україна" у вівторок, 16 квітня.

"Якщо це буде спільна позиція України з нашими міжнародними партнерами, і буде прийняте рішення, що це дасть реальний позитивний посил і можливість врегулювати конфлікт... Але це повинна бути консолідована позиція і нашої сторони, і тих держав, які нам допомагають... Це теоретично можливо", - сказав він.

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У Зеленського назвали умову прямих переговорів з Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Порошенко також заявив про намір провести переговори з Путіним по Донбасу, заявивши, що це може статися вже в кінці весни.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийДмитро РазумковВолодимир Путін
Місце
Україна
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Кто у вас там балотируется в президегты? Разумков или Зеленский?
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Raider Raider
Raider Raider
А когда луЗЕр что то сам членораздельно скажет ? Пока говорят и обещают только от его имени и то какой то бред... Все таки быдло видимо пока говорить не научилось...
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Bob Super
Bob Super
Кретины, какие у вас партнеры?? Может еще Путина притяните на нее на переговоры?
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