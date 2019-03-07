"У нас нет мольфаров": у Авакова ярко ответили СБУ по "прослушке Зеленского"

Министерство внутренних дел ответило Службе безопасности Украины на обвинения в срыве спецоперации возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В сообщении пресс-службы сказано, что МВД не было проинформировано о проведении "тайных негласных следственно-розыскных действий с установкой специальной технической аппаратуры аудио-визуального контроля".

В свою очередь в СБУ настаивают, что МВД раскрыло информацию "для дискредитации спецслужбы", а прослушка была установлена по делу "гражданина Украины, подозреваемого в госизмене".

" К сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов… Для нас большая неожиданность узнать из официального заявления СБУ о том, что спецслужба будто заранее сообщала МВД о проведении тайных оперативных мероприятий. Ведь, согласно законодательству, об этом вправе знать только касательные лица со специальным допуском", — сказано в сообщении.

"Рекомендуем коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач по размещению специальной аппаратуры аудио-визуального контроля, чтобы в будущем не допустить обнаружения и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания", — добавили в МВД.

Арсен Аваков Пресс-служба МВД

Как писал OBOZREVATEL, 4 марта в Киеве на улице Белорусская, 26, где находится офис Зеленского, на крыше здания нашли коробку с подозрительным оборудованием. О том, что техника предназначена именно для прослушивания, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Член коллегии МВД Украины и народный депутат Антон Геращенко также отметил, что обнаруженные прослушивающие устройства являются спецсредствами, которые невозможно купить без специальных документов.

В Службе безопасности Украины заявили, что оборудование для прослушки на крыше офиса в Киеве установили сами силовики по делу, которое якобы не касается Зеленского.

Сам Зеленский выразил разочарование скандалом с прослушкой на крыше его офиса, призвав СБУ заботиться о безопасности граждан. "Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что таким занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны", — сказал он.

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