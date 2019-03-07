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/Выборы президента 2019

"У нас нет мольфаров": у Авакова ярко ответили СБУ по "прослушке Зеленского"

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Министерство внутренних дел ответило Службе безопасности Украины на обвинения в срыве спецоперации возле офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В сообщении пресс-службы сказано, что МВД не было проинформировано о проведении "тайных негласных следственно-розыскных действий с установкой специальной технической аппаратуры аудио-визуального контроля".

В свою очередь в СБУ настаивают, что МВД раскрыло информацию "для дискредитации спецслужбы", а прослушка была установлена по делу "гражданина Украины, подозреваемого в госизмене".

" К сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов… Для нас большая неожиданность узнать из официального заявления СБУ о том, что спецслужба будто заранее сообщала МВД о проведении тайных оперативных мероприятий. Ведь, согласно законодательству, об этом вправе знать только касательные лица со специальным допуском", — сказано в сообщении.

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"Рекомендуем коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач по размещению специальной аппаратуры аудио-визуального контроля, чтобы в будущем не допустить обнаружения и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания", — добавили в МВД.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

Пресс-служба МВД

Как писал OBOZREVATEL, 4 марта в Киеве на улице Белорусская, 26, где находится офис Зеленского, на крыше здания нашли коробку с подозрительным оборудованием. О том, что техника предназначена именно для прослушивания, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Член коллегии МВД Украины и народный депутат Антон Геращенко также отметил, что обнаруженные прослушивающие устройства являются спецсредствами, которые невозможно купить без специальных документов.

В Службе безопасности Украины заявили, что оборудование для прослушки на крыше офиса в Киеве установили сами силовики по делу, которое якобы не касается Зеленского.

Сам Зеленский выразил разочарование скандалом с прослушкой на крыше его офиса, призвав СБУ заботиться о безопасности граждан. "Честно говоря, мне это уже не смешно. Знаете, печально, что таким занимаются люди, которые должны заниматься безопасностью граждан нашей страны", — сказал он.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАрсен Аваков
Место
Украина
Теги
МВДСБУ
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Пан Аваков робить велику помилку. Помилка його в тому, що всупереч власним заявам про "неупередженість і захист виборів" очевидно упереджено підтримує вигідних кремлю кандидатів Тимошенко та Зеленського. Робить абсолютно непродумані заяви, без розслідувань та доказів. Веде війну проти СБУ. Виявили якусь апаратуру - відразу, без розслідувань, з'ясувань обставин, фактів вискакують з гучними заявами про "Уотергейт", явно спрямованими проти діючого Президента. В результаті - обісралися. Перешкодили роботі СБУ, виставили свою упередженість та заангажованість. І взагалі, пане Аваков. Співпраця з Тимошенко (тобто кремлем) чи клоуном Бєні Зеленським - програш з самого початку. Подумайте про це.
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
авакян- подонок, мостится уже под преданную им-же, когда-то юльку. Его харя уже в двери не влезает, а мэвэдэ опять занимается самообеспечением вместо работы.
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
что за касательные лица?))))
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