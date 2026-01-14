Супермаркеты будут работать "по-новому" во время масштабных отключений света: украинцам рассказали о новых функциях

В условиях масштабных отключений электроэнергии в Украине супермаркеты могут стать для людей т.н. точками опоры. Т.е., местами, где они смогут получить доступ к интернету, зарядить гаджеты и подогреть еду.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий. Он отметил: "ныне у многих супермаркетов есть системная связь – ведь они установили "старлинки" или другое оптоволокно".

"Прорабатываются все возможные варианты... Если потребуется другой график работы, снятие средств или других дополнительных сервисов, по мере возникновения этого запроса, мы фактически в ежедневном режиме на связи это будем внедрять", – заверил замминистра.

Отключения света затянутся

В целом же, рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта. Ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления.

Более того, признал он, тяжелой ситуация будет даже если враг не будет осуществлять новых атак по энергообъектам Украины. Дело, по его словам, в том, что энергосистема страны пока не способна быстро вернуться к стабильному режиму работы.

"Стабилизация возможна только тогда, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев. Зимой это основной фактор, который создает критическое давление на систему", – пояснил Корольчук.

Как сообщал OBOZ.UA, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

