"У нас немає мольфарів": у Авакова яскраво відповіли СБУ щодо "прослушки Зеленського"

Міністерство внутрішніх справ відповіло Службі безпеки України на звинувачення в зриві спецоперації біля офісу кандидата в президенти Володимира Зеленського.

У повідомленні прес-служби йдеться, що МВС не було поінформовано про проведення "таємних негласних слідчо-розшукових дій з установкою спеціальної технічної апаратури аудіо-візуального контролю".

У свою чергу в СБУ наполягають, що МВС розкрило інформацію "для дискредитації спецслужби", а прослушка була встановлена у справі "громадянина України, підозрюваного в зраді".

"На жаль, у МВС немає штатних посад чаклунів, мольфарів і екстрасенсів... Для нас велика несподіванка дізнатися із офіційної заяви СБУ про те, що спецслужба буцімто заздалегідь повідомляла МВС про здійснення таємних оперативних заходів. Адже, відповідно до законодавства, про це мають право знати лише дотичні особи зі спеціальним допуском", — йдеться в повідомленні.

"Рекомендуємо колегам з СБУ перевірити якість виконання своїми працівниками оперативних завдань з розміщення спеціальної апаратури аудіо-візуального контролю, аби у майбутньому не допустити виявлення та фіксації таких робіт звичайними охоронцями чи іншими уважними спостерігачами просто з вікон сусідньої будівлі", — додали в МВС.

Арсен Аваков Прес-служба МВС

Як писав OBOZREVATEL, 4 березня в Києві на вулиці Білоруській, 26, де розташований офіс Зеленського, на даху будівлі знайшли коробку з підозрілим обладнанням. Про те, що техніка призначена саме для прослуховування, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Член колегії МВС України та народний депутат Антон Геращенко також зазначив, що виявлені прослухувальні пристрої є спецзасобами, які неможливо купити без спеціальних документів.

У Службі безпеки України заявили, що обладнання для прослуховування на даху офісу в Києві встановили самі силовики у справі, яка нібито не стосується Зеленського.

Сам Зеленський висловив розчарування скандалом із прослуховуванням на даху його офісу, закликавши СБУ дбати про безпеку громадян. "Чесно кажучи, мені це вже не смішно. Знаєте, сумно, що таким займаються люди, які повинні займатися безпекою громадян нашої країни", — сказав він.

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