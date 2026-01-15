Когда в Украине ослабнут морозы? Гидрометцентр объяснил, где стоит 'блок'

В ситуации массированных обстрелов страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре нашей страны, которые совпали с существенным похолоданием, прогноз погоды в Украине приобретает особое значение. Какие атмосферные фронты "воюют" над страной? Можно ли ожидать ослабления морозов и небольшого потепления в ближайшее время? Какой будет погодная ситуация в начале третьей декады января?

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Стоит ли ожидать потепления?

"К сожалению, очень хотелось бы, но не будем давать напрасные надежды. Перспектив на повышение температуры в большинстве регионов нет. Разве что на Закарпатье может быть около 0 градусов, потому что через горы к ним не доходит этот арктический холод", – ответила синоптик.

Поэтому в течение ближайших дней в северной части Украины сохраняются существенные морозы: ночью -15... -23 градуса, днем -10... -15 градусов. Зато на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке Украины будет значительно теплее: в ночные часы -4... -9 градусов, днем около -6 градусов. На остальной территории, в большинстве западных и центральных областей ночью и днем -7... -14 градусов.

Плохая новость в том, что существенных изменений погоды синоптики в ближайшее время не ожидают. В большинстве северных, частично в западных и центральных областях ночью местами могут быть морозы до -20 градусов, местами на севере и северо-востоке до -23 градусов, днем -8... -15 градусов. Традиционно на юге и юго-востоке будет легче – ночью -6... -13 градусов, днем -2... -9 градусов, на Закарпатье около 0 градусов.

"В дополнение у нас еще сохраняется гололедица, особенно по северным и центральным областям. Ледяную корочку, образовавшуюся после прохождения циклона, немножко притрусило снегом, но все равно она есть. Поэтому надо быть максимально внимательными и осторожными", – предупредила Наталья Птуха.

Сильного ветра, создающего дискомфорт, уже не будет, но все равно холодная воздушная масса продолжит поступать с северо-восточного направления. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако может наблюдаться интересное явление – кристаллизация влаги, за счет чего "даже при ясном небе может казаться, будто немножко идет снежок".

В четверг по Украине будет проходить не слишком активный атмосферный фронт, который ночью заденет Прикарпатье, некоторые западные области и Волынь, а в дневные часы образует над Черным и Азовским морем локальный циклон, который будет влиять на Приазовье. Из-за этого циклона днем в Приазовье местами будет значительный снег и мокрый снег. Зато остальная территория страны останется без существенных осадков.

Какой будет погода на выходные?

Существенных осадков синоптики на 17 и 18 января не прогнозируют. В большинстве регионов ночью будет -15... -20 градусов, днем -9... -15 градусов. Немного легче будет на западе и юге страны, где днем синоптики ожидают -1... -7 градусов, на Закарпатье около 0 градусов. Таким образом, будет "спокойная зимняя погода со стабильным морозом, колебания буквально в несколько градусов не делают изменений".

Что с морозами будет дальше?

"Каких-то изменений в течение второй декады января, то есть до 20-х чисел, и даже в начале третьей декады пока нет", – сообщила синоптик.

Сильные морозы в Украине держит блокирующий антициклон с севера

В течение последней недели в Центральной Европе наблюдается существенное потепление. Может ли оно дойти до Украины? Наталья Птуха объяснила, что "в глобальном климатическом смысле перенос воздушных масс в наших широтах происходит преимущественно с запада, то есть с Атлантики, но сейчас у нас стоит блокирующий антициклон на северо-восток от территории Украины, поле высокого атмосферного давления, которое обеспечивает погоду без осадков. Он достаточно мощный, и поэтому к нам сейчас поступают воздушные массы с северо-востока и с востока".

"Это стояние между циклоном с северо-востока и процессами с Атлантики вызывает определенные колебания, как вот в западных областях Украины, но на остальной территории, в северных, центральных и восточных областях пока по прогнозам, которые есть на сегодня, будет доминировать этот холодный антициклон с северо-востока. Затем он может измениться на другой антициклон с севера, из Скандинавии, но эти антициклоны достаточно мощные и зимой они приносят для нас морозы", – добавила синоптик.

Детальный прогноз погоды в Украине по регионам на каждый день

Украинский гидрометцентр обнародовал карты погоды на период до 19 января. Они демонстрируют сохранение на большей части страны сильных морозов в течение этих дней.

Так, в пятницу, 16 января, в стране будет царить морозная погода с прояснениями. Прохладнее всего будет на севере, где в ночные часы столбик термометра будет опускаться до отметки -21 градус, теплее всего на Закарпатье, где днем ожидается +2 градуса. Осадков в этот день не прогнозируется.

В субботу, 17 января, температурный минимум на уровне -21 градус ожидается на Житомирщине. Как и в предыдущий день, максимально высокие температуры до +2 градусов будут на Закарпатье. Осадков синоптики не прогнозируют, в стране будет царить облачная с прояснениями погода.

В воскресенье, 18 января, самые сильные морозы до -22 градусов ожидаются на севере страны. На остальной территории будут царить существенные морозы. Теплее всего в этот день будет на Закарпатье и юге, где в дневные часы температурный максимум составит -2 градуса.

В понедельник, 19 января, сохранится погодная ситуация, которая была в предыдущий день. Самые низкие температуры на уровне -22 градуса ожидаются на севере страны. На юге будет традиционно значительно теплее. Здесь ожидаются небольшие морозы на уровне -2... -4 градуса.