ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты: названы имена

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины на выборах 31 марта 2019 года.

Ими стали представитель партии "Свобода" Руслан Кошулинский и координатор ГО "Спільна справа", руководитель общественной организации "Центр оборонных реформ" самовыдвиженец Александр Данилюк.

Соответствующее решение ЦИК приняла 28 января. Число претендентов на пост главы государства увеличилось до 22.

Александр Данилюк Радио Свобода

Руслан Кошулинский Facebook

Сообщается также, что документы для регистрации в кандидаты на пост главы государства 28 января подали лидер партии "Розумна сила" Александр Соловьев и самовыдвиженец, лидер Патриотической партии Украины Николай Габер.

Николай Габер Facebook

Александр Соловьев Facebook

Ранее кандидатами в президенты были зарегистрированы лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Также официальный статус кандидата на пост главы Украины получили Геннадий Балашов от партии "5.10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко и лидер Социалистической партии Илья Кива.

politeka.net

Официально кандидатами в президенты стали лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз, народный депутат от партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, а также самовыдвиженец, народный депутат от фракции БПП Аркадий Корнацкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Внефракционный народный депутат Андрей Билецкий отказался от выдвижения своей кандидатуры на выборы президента Украины.

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