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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты: названы имена

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины на выборах 31 марта 2019 года.

Ими стали представитель партии "Свобода" Руслан Кошулинский и координатор ГО "Спільна справа", руководитель общественной организации "Центр оборонных реформ" самовыдвиженец Александр Данилюк.

Соответствующее решение ЦИК приняла 28 января. Число претендентов на пост главы государства увеличилось до 22.

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Александр Данилюк

Александр Данилюк

Радио Свобода

Руслан Кошулинский

Руслан Кошулинский

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Сообщается также, что документы для регистрации в кандидаты на пост главы государства 28 января подали лидер партии "Розумна сила" Александр Соловьев и самовыдвиженец, лидер Патриотической партии Украины Николай Габер.

Николай Габер

Николай Габер

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Александр Соловьев

Александр Соловьев

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Ранее кандидатами в президенты были зарегистрированы лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы – За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Также официальный статус кандидата на пост главы Украины получили Геннадий Балашов от партии "5.10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко и лидер Социалистической партии Илья Кива.

ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты: названы имена

politeka.net

Официально кандидатами в президенты стали лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз, народный депутат от партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, а также самовыдвиженец, народный депутат от фракции БПП Аркадий Корнацкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на президентских выборах в 2019 году.

  • Глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк решил не баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

  • Внефракционный народный депутат Андрей Билецкий отказался от выдвижения своей кандидатуры на выборы президента Украины.

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Руслан Кошулинский
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