Смешко признался, что не вернул орден от России после войны на Донбассе

Кандидат в президенты Украины Игорь Смешко до сих пор владеет орденом Дружбы народов (Российская Федерация).

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 28 марта. Награду экс-глава СБУ получил в 2004 году. По его словам, он является одним из семи офицеров, который в те времена был представлен и получил эту награду.

На вопрос журналиста о том, вернул ли он России орден после начала войны на Донбассе, Смешко не смог дать утвердительный ответ.

"Я не вернул эту награду, спасибо, что вы об этом напоминаете. Это, кстати, был орден Дружбы народов. Но спасибо, что вы об этом напомнили", — сказал Смешко.

Накануне OBOZREVATEL рассказывал, что известно об одиозном кандидате в президенты Игоре Смешко и в каких скандалах замешан экс-глава СБУ.

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