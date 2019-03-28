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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Смешко признался, что не вернул орден от России после войны на Донбассе

1.2тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Игорь Смешко до сих пор владеет орденом Дружбы народов (Российская Федерация).

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 28 марта. Награду экс-глава СБУ получил в 2004 году. По его словам, он является одним из семи офицеров, который в те времена был представлен и получил эту награду.

Смешко признался, что не вернул орден от России после войны на Донбассе

На вопрос журналиста о том, вернул ли он России орден после начала войны на Донбассе, Смешко не смог дать утвердительный ответ.

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"Я не вернул эту награду, спасибо, что вы об этом напоминаете. Это, кстати, был орден Дружбы народов. Но спасибо, что вы об этом напомнили", — сказал Смешко.

Смешко признался, что не вернул орден от России после войны на Донбассе

Накануне OBOZREVATEL рассказывал, что известно об одиозном кандидате в президенты Игоре Смешко и в каких скандалах замешан экс-глава СБУ.

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Персона
Игорь Смешко
Место
Украина
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Vikrorovna Anna
Vikrorovna Anna
Навоз теперь в прошлом! Урожай томатов превысил норму в 5 раз, при посеве добавляйте... http://bagatuiyrozai.niceforum.top
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