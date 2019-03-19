"Не стоит тратить голос": Казанский прошелся по темной лошадке Смешко

Украинский журналист Денис Казанский выразил мнение, что кандидат в президенты Игорь Смешко на самом деле является техническим кандидатом, обязанностью которого является оттягивание голосов в пользу власти.

Прежде всего, его смутил тот факт, что Смешко возглавлял СБУ в 2003 году — в то время, когда тогдашний президент Украины Леонид Кучма уже занял пророссийскую позицию и подбирал себе соответствующую команду. Свои доводы Казанский изложил в видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Игорь Смешко LIGA.net

"В этот период никакой другой политик, кроме пророссийского, оказаться во главе СБУ не мог. В это время уже Янукович был премьер-министром, администрацию президента возглавлял Виктор Медведчук — самый пророссийский политик и даже самый пропутинский. Понятно, что Смешко, работая в такой компании, быть никем другим не мог", — говорит журналист.

Кроме того, напомнил он, Смешко был замешан в очень мутной истории с отравлением Виктора Ющенко.

После отставки с должности главы СБУ он надолго пропал и практически не участвовал в публичной политике. По-крупному Смешко вернулся в 2014 году, когда был внезапно назначен советником новоизбранного президента Украины Петра Порошенко. Эту должность он занимал до января 2019 года — вплоть до своего выдвижения в президенты.

"Это говорит о том, что Смешко — провластный технический кандидат, который отбирает голоса прежде всего у Гриценко. Поэтому Гордон (Дмитрий, журналист. — Ред.) немного лукавит, когда критикует власть, а потом призывает голосовать за Смешко. Он точно не тот политик, на которого нужно тратить свой голос. Это нецелесообразно. Потому что технический кандидат — это разновидность мошенничества. Поэтому цените ваш голос и делайте ваш выбор ответственно", — резюмировал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Ростислав Мазуренко выразил мнение, что Смешко, который был советником Порошенко, сейчас представляет интересы лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Кроме того, он утверждает, что экс-глава СБУ якобы причастен к "сомнительным сделкам с оружием" и "обслуживал интересы Януковича-Медведчука".

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