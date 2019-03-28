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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Смешко зізнався, що не повернув орден від Росії після війни на Донбасі

1.2тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Ігор Смешко досі володіє орденом Дружби народів (Російська Федерація).

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 28 березня. Нагороду екс-глава СБУ отримав у 2004 році. За його словами, він є одним із семи офіцерів, які у ті часи були представлені й отримали цю нагороду.

Смешко зізнався, що не повернув орден від Росії після війни на Донбасі

На питання журналіста про те, чи повернув він Росії орден після початку війни на Донбасі, Смешко не зміг дати ствердну відповідь.

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"Я не повернув цю нагороду, спасибі, що ви про це нагадуєте. Це, до речі, був орден Дружби народів. Але спасибі, що ви про це нагадали", — сказав Смешко.

Смешко зізнався, що не повернув орден від Росії після війни на Донбасі

Напередодні OBOZREVATEL розповідав, що відомо про одіозного кандидата в президенти Ігоря Смешка і в яких скандалах замішаний екс-глава СБУ.

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Особа
Ігор Смешко
Місце
Україна
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
ака хуйова пам'ять... гондон сраний.
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Vikrorovna Anna
Vikrorovna Anna
Навоз теперь в прошлом! Урожай томатов превысил норму в 5 раз, при посеве добавляйте... http://bagatuiyrozai.niceforum.top
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