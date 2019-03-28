Смешко зізнався, що не повернув орден від Росії після війни на Донбасі

Кандидат у президенти України Ігор Смешко досі володіє орденом Дружби народів (Російська Федерація).

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 28 березня. Нагороду екс-глава СБУ отримав у 2004 році. За його словами, він є одним із семи офіцерів, які у ті часи були представлені й отримали цю нагороду.

На питання журналіста про те, чи повернув він Росії орден після початку війни на Донбасі, Смешко не зміг дати ствердну відповідь.

"Я не повернув цю нагороду, спасибі, що ви про це нагадуєте. Це, до речі, був орден Дружби народів. Але спасибі, що ви про це нагадали", — сказав Смешко.

Напередодні OBOZREVATEL розповідав, що відомо про одіозного кандидата в президенти Ігоря Смешка і в яких скандалах замішаний екс-глава СБУ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!