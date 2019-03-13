"Проблемы" с выходом "Слуги народа-3": у Зеленского дали ответ

Выход очередного сезона сериала "Слуга народа-3", где главную роль играет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, состоится в ранее анонсированный период – в марте 2019 года.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева, которая опровергла слухи о задержке выхода сериала на телеэкранах.

"А причин задержки никаких нет, он был анонсирован на март, а март еще не закончился... Съемки сериала завершились, заканчиваются работы по монтажу, и я думаю, что в марте он появится. Но конкретной даты не могу назвать, потому что это компетенция программной службы телеканала "1+1", – сообщила Победоносцева.

Владимир Зеленский Кадр из сериала "Слуга народа"

Также она сказала, что заявления Комитета избирателей Украины о том, что сериал "Слуга народа-3" должен расцениваться, как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, тоже никак не влияет на выход его на телеэкраны.

"Это их личное мнение, которое никак законодательно не подтверждено. Если у них есть какая-то аргументация, пусть они ее предоставляют. А так это не более чем субъективное мнение и голословные заявления", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комитет избирателей Украины потребовал от Зеленского оплатить показ сериала "Слуга народа 3" из избирательного фонда.

В Центральной избирательной комиссии затруднились дать ответ, предусматривается ли наказание для кандидата в президенты Зеленского в случае его отказа оплатить показ сериала "Слуга народа-3" из избирательного фонда.

Позже в ЦИК уточнили, что не смогут снять Зеленского в случае его отказа оплатить показ "Слуги народа-3" из избирательного фонда.

Коллектив студии "Квартал 95" и ее художественный руководитель, кандидат в президенты Зеленский считают волну борьбы со "Слугой народа" политическими боями без правил.

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