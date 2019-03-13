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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Проблемы" с выходом "Слуги народа-3": у Зеленского дали ответ

1.4тЧитать материал на украинском

Выход очередного сезона сериала "Слуга народа-3", где главную роль играет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, состоится в ранее анонсированный период – в марте 2019 года.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева, которая опровергла слухи о задержке выхода сериала на телеэкранах.

"А причин задержки никаких нет, он был анонсирован на март, а март еще не закончился... Съемки сериала завершились, заканчиваются работы по монтажу, и я думаю, что в марте он появится. Но конкретной даты не могу назвать, потому что это компетенция программной службы телеканала "1+1", – сообщила Победоносцева.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Кадр из сериала "Слуга народа"

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Также она сказала, что заявления Комитета избирателей Украины о том, что сериал "Слуга народа-3" должен расцениваться, как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, тоже никак не влияет на выход его на телеэкраны.

"Это их личное мнение, которое никак законодательно не подтверждено. Если у них есть какая-то аргументация, пусть они ее предоставляют. А так это не более чем субъективное мнение и голословные заявления", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Батрух Василь
Батрух Василь
Эх Вова! Придётся после 31 марта шутки шутить на Масковии. Ну ниче. Там про тупых рагулей ща на Ура! пойдет. У них там это в тренде.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Откровенное дерьмо! Шо сериал, шо этот поц!
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