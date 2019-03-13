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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Проблеми" з виходом "Слуги народу-3": у Зеленського дали відповідь

1.4тЧитати матеріал російською

Вихід чергового сезону серіалу "Слуга народу-3", де головну роль грає кандидат у президенти України Володимир Зеленський, відбудеться в раніше анонсований період – у березні 2019 року.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила директор із розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева, яка спростувала чутки про затримку виходу серіалу на телеекранах.

"А причин затримки ніяких немає, він був анонсований на березень, а березень ще не закінчився... Зйомки серіалу завершилися, закінчуються роботи з монтажу, і я думаю, що в березні він з'явиться. Але конкретну дату не можу назвати, тому що це компетенція програмної служби телеканалу "1+1", – повідомила Побєдоносцева.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Кадр із серіалу "Слуга народу"

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Також вона сказала, що заяви Комітету виборців України про те, що серіал "Слуга народу-3" повинен розцінюватися як передвиборча агітація на користь кандидата в президенти України Володимира Зеленського, теж ніяк не впливає на вихід його на телеекрани.

"Це їхня особиста думка, яка ніяк законодавчо не підтверджена. Якщо у них є якась аргументація, нехай вони її надають. А так це не більш ніж суб'єктивна думка і голослівні заяви", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Батрух Василь
Батрух Василь
Эх Вова! Придётся после 31 марта шутки шутить на Масковии. Ну ниче. Там про тупых рагулей ща на Ура! пойдет. У них там это в тренде.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Откровенное дерьмо! Шо сериал, шо этот поц!
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