"Проблеми" з виходом "Слуги народу-3": у Зеленського дали відповідь

Вихід чергового сезону серіалу "Слуга народу-3", де головну роль грає кандидат у президенти України Володимир Зеленський, відбудеться в раніше анонсований період – у березні 2019 року.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила директор із розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева, яка спростувала чутки про затримку виходу серіалу на телеекранах.

"А причин затримки ніяких немає, він був анонсований на березень, а березень ще не закінчився... Зйомки серіалу завершилися, закінчуються роботи з монтажу, і я думаю, що в березні він з'явиться. Але конкретну дату не можу назвати, тому що це компетенція програмної служби телеканалу "1+1", – повідомила Побєдоносцева.

Володимир Зеленський Кадр із серіалу "Слуга народу"

Також вона сказала, що заяви Комітету виборців України про те, що серіал "Слуга народу-3" повинен розцінюватися як передвиборча агітація на користь кандидата в президенти України Володимира Зеленського, теж ніяк не впливає на вихід його на телеекрани.

"Це їхня особиста думка, яка ніяк законодавчо не підтверджена. Якщо у них є якась аргументація, нехай вони її надають. А так це не більш ніж суб'єктивна думка і голослівні заяви", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет виборців України зажадав від Зеленського оплатити показ серіалу "Слуга народу 3" з виборчого фонду.

У Центральній виборчій комісії не змогли дати відповідь, чи передбачається покарання для кандидата в президенти Зеленського в разі його відмови сплатити показ серіалу "Слуга народу-3" з виборчого фонду.

Пізніше в ЦВК уточнили, що не зможуть зняти Зеленського в разі його відмови сплатити показ "Слуги народу-3" з виборчого фонду.

Колектив студії "Квартал 95" і її художній керівник, кандидат у президенти Зеленський вважають хвилю боротьби зі "Слугою народу" політичними боями без правил.

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