"Системный. Знает, как объединить страну": Гриценко и Мостовая дали совместное интервью

Лидер "Громадянської позиції" Анатолий Гриценко в программе "Интервью с кандидатом в президенты о главном" на телеканале ICTV, рассказал, каким видит будущее страны, а его жена – журналистка Юлия Мостовая – высказала свою позицию относительно решения мужа.

По ее мнению, Анатолий Гриценко отвечает стандартам лидера страны – государственник, человек с широкой рамкой задач, который стратегически мыслит, о чем она раньше писала в своих статьях.

"Я отзываюсь о своем муже положительно и с уважением не потому, что он мой муж. А он мой муж потому, что я его уважаю, потому что у нас общие ценности. У нас также очень тождественные взгляды на то, в чем нуждается страна, где ее лечить, где ей больно. Он системный, четкий человек", – убеждена Мостовая.

Сам Анатолий Гриценко признает, что между ними все же бывают разногласия – но не в политике, а в том, что касается детей.

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"Чем меня поразила Мостовая? Это было после второго тура выборов, во время Майдана в 2004 году. Она написала большую статью, как объединить страну, с чем я сейчас и иду на выборы", – сказал кандидат в президенты.

Гриценко отметил, что делает ставку на лучшее в украинцах.

Анатолий Гриценко Пресс-служба политика

"Когда я говорю, что честных больше – это правда! Я говорю о том, что в каждом человеке есть два существа: человечное – то, что дается воспитанием в семье… и есть животное – хищник, который является жестоким… Что из нас получится благодаря этой кампании – станем сильнее и честнее, и это проявится в нас, как это проявлялось на рубежных этапах, или останется грязное, хищническое? Я делаю ставку на лучшее", – заверил Гриценко.

Говоря об антикоррупционном блоке своей программы, кандидат привел пример утра любого украинца.

"Нормальный человек, который просыпается утром, не просыпается с мыслями идти и нести кому-то взятку. Он просто хочет нормально жить. Но когда сталкивается с государственной машиной – дай-дай-дай… Поэтому эту государственную машину надо поставить в рамки, чтобы люди проявили свое честное Я. И они его проявят, но инициативу должны проявить элиты", – считает кандидат в президенты.

Однако Гриценко понимает, что это трудный путь, “что с миллиардных схем снимать людей – они отстреливаться будут, но это надо сделать для страны, иначе она просто исчезнет”.

"Я не буду спрашивать, за кого голосовали, или вообще не голосовали, на каком языке говорят… Не имеет никакого значения – это все граждане Украины. Если будут чувствовать, что Украина – для всех, и дает возможности всем, а это должно быть отражено даже в персональном составе правительства. Чтобы даже не доминировала какая-то региональная группа. Тут мудрая политика и гарантия со стороны президента, что так будет, позволит включить веру в самих себя", – сказал Гриценко.

При этом он подчеркнул, что это не какая-то утопия о городе Солнца.

Гриценко также рассказал, как устанавливать мир на Донбассе в случае победы на выборах:

"Сложно, напряженно, в тесном сотрудничестве с зарубежными партнерами. Это не будет две недели, или два месяца. Я прописал период – 5 лет. Почему там есть военная составляющая? Но не с точки зрения наступательной операции – чтобы уничтожить. А с точки зрения того, что когда мощная армия, тогда мощная вся страна своим единством", – считает политик.

По его словам, именно за 5 лет реалистично вернуть Донбасс на условиях Украины, а не Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко заявил, что оборонная промышленность в Украине должна быть не только способом обеспечения армии техникой и вооружением, а и мощным драйвером будущего.

Он добавил, что именно посредством военных заказов надо находить и реализовывать новейшие разработки — то, что потом идет на движущую силу для промышленной базы страны.

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