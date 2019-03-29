Гриценко рассказал о пользе полиграфа

Глава партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко намерен в случае победы на выборах президента ввести обязательные проверки на полиграфе для высших чиновников.
Об этом политик сообщил в эфире ObozTV. По словам Гриценко, членам его команды "можно доверять, но надо проверять, поскольку человек грешен".
"Это касается всей команды – я введу периодическую проверку на полиграфе, чтобы неповадно было. Никто не может гарантировать, что вся управленческая команда сработает и не оступится. В любой стране сажают премьеров, президентов отстраняют", – объяснил кандидат в президенты.
"Это инструмент контроля, начиная с себя – проверка на полиграфе. Не "поплыл" ли человек, не перешел ли в режим взяточничества, не пробует ли "отмазать" от ответственности тех, кто этого заслужил?" – добавил политик.
По словам Гриценко, сам факт проверки на полиграфе – "очень сильный фактор сдерживания".
"Представим – есть конкурс на замещение вакантной должности, например, министра или госслужащего. В перечне условий для участия в конкурсе есть проверка на полиграфе. Я сразу скажу – в 10 раз будет меньше желающих. В Библии написано "человек грешен", значит, на грешность надо проверять", – добавил он.
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Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко также рассказал, с кем бы он хотел провести предвыборные дебаты.
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