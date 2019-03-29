"Системний. Знає, як об'єднати країну": Гриценко і Мостова дали спільне інтерв'ю

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко в програмі "Інтерв'ю з кандидатом в президенти про головне" на телеканалі ICTV, розповів, яким бачить майбутнє країни, а його дружина – журналістка Юлія Мостова – висловила свою позицію щодо рішення чоловіка.

На її думку, Анатолій Гриценко відповідає стандартам лідера країни – державник, людина з широкою рамкою завдань, який стратегічно мислить, про що вона раніше писала в своїх статтях.

"Я говорю про свого чоловіка позитивно і з повагою не тому, що він мій чоловік. А він мій чоловік тому, що я його поважаю, тому що у нас спільні цінності. У нас також дуже тотожні погляди на те, чого потребує країна, де її лікувати, де їй боляче. Він системна, чітка людина", – переконана Мостова.

Сам Анатолій Гриценко визнає, що між ними все ж бувають розбіжності – але не в політиці, а в тому, що стосується дітей.

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"Чим мене вразила Мостова? Це було після другого туру виборів, під час Майдану в 2004 році. Вона написала велику статтю, як об'єднати країну, з чим я зараз і йду на вибори", – сказав кандидат в президенти.

Гриценко зазначив, що робить ставку на краще в українцях.

Анатолій Гриценко Прес-служба політика

"Коли я говорю, що чесних більше – це правда! Я говорю про те, що в кожній людині є дві істоти: людяна – те, що дається вихованням в родині... і є тварина – хижак, який є жорстоким... Що з нас вийде завдяки цій кампанії – станемо сильнішими і чеснішими, і це проявиться в нас, або залишиться брудне, хижацьке? Я роблю ставку на краще", – запевнив Гриценко.

Говорячи про антикорупційний блок своєї програми, кандидат навів приклад ранку будь-якого українця.

"Нормальна людина, яка прокидається вранці, не прокидається з думками йти і нести комусь хабар. Він просто хоче нормально жити. Але коли стикається з державною машиною – дай-дай-дай... Тому цю державну машину треба поставити в рамки, щоб люди проявили своє чесне Я. І вони його виявлять, але ініціативу повинні проявити еліти", – вважає кандидат в президенти.

Однак Гриценко розуміє, що це важкий шлях, "що з мільярдних схем знімати людей – вони відстрілюватися будуть, але це треба зробити для країни, інакше вона просто зникне".

"Я не буду питати, за кого голосували, або взагалі не голосували, якою мовою говорять... Не має ніякого значення – це все громадяни України. Якщо будуть відчувати, що Україна – для всіх, і дає можливості всім, а це повинно бути відображено навіть в персональному складі уряду. Щоб навіть не домінувала якась регіональна група. Тут мудра політика і гарантія з боку президента, що так буде, дозволить включити віру в самих себе", – сказав Гриценко.

При цьому він підкреслив, що це не якась утопія про місто Сонця.

Гриценко також розповів, як встановлювати мир на Донбасі в разі перемоги на виборах:

"Складно, напружено, в тісній співпраці із зарубіжними партнерами. Це не буде два тижні, або два місяці. Я прописав період – 5 років. Чому там є військова складова? Але не з точки зору наступальної операції – щоб знищити. А з точки зору того, що коли потужна армія, тоді потужна вся країна своєю єдністю", – вважає політик.

За його словами, саме за 5 років реалістично повернути Донбас на умовах України, а не Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко заявив, що оборонна промисловість в Україні має бути не лише способом забезпечення армії технікою та озброєнням, а й потужним драйвером майбутнього.

Він додав, що саме за допомогою військових замовлень треба знаходити і реалізовувати новітні розробки.

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