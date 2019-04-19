"Россия — провинция Украины?" Журналист указал на показательный момент по дебатам

Россия превращается в информационную провинцию Украины. Это хорошо видно накануне дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

На этот показательный момент обратил внимание украинский журналист Денис Казанский. "На российских каналах "Россия 24", "RT Russia" и "Дождь" собираются транслировать дебаты кандидатов в президенты Украины. Превращаются потихоньку в нашу информационную провинцию", — написал он в своем Twitter.

Пользователи тут же поддержали эту мысль. "Для РФ дебаты (настоящие) — это фантастическое и невероятное событие. Как полет на Марс", "Пусть учатся и завидуют!" — пишут они в комментариях.

"Известия"

На российских каналах "Россия 24", "RT Russia" и "Дожде" собираются транслировать дебаты кандидатов в президенты Украины.



Превращаются потихоньку в нашу информационную провинцию — Денис Казанський (@den_kazansky) 18 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский представил в прямом эфире программы "Право на владу" свою команду. А действующий глава государства записал обращение к украинцам перед дебатами.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!