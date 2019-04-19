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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Россия — провинция Украины?" Журналист указал на показательный момент по дебатам

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Россия превращается в информационную провинцию Украины. Это хорошо видно накануне дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

На этот показательный момент обратил внимание украинский журналист Денис Казанский. "На российских каналах "Россия 24", "RT Russia" и "Дождь" собираются транслировать дебаты кандидатов в президенты Украины. Превращаются потихоньку в нашу информационную провинцию", — написал он в своем Twitter.

Пользователи тут же поддержали эту мысль. "Для РФ дебаты (настоящие) — это фантастическое и невероятное событие. Как полет на Марс", "Пусть учатся и завидуют!" — пишут они в комментариях.

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"Россия — провинция Украины?" Журналист указал на показательный момент по дебатам

"Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский представил в прямом эфире программы "Право на владу" свою команду. А действующий глава государства записал обращение к украинцам перед дебатами.

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Персона
Павел Казарин
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Комментарии на сайте не модерированы
Ferat Bey
Ferat Bey
Внутренняя суть Зеленского – самовлюблённый, пошлый и наглый жидок. И эта внутренняя суть никуда не денется и ещё много раз покажет себя во всей красе.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ferat Bey, во времена Руси наш народ вообще дикарей-варягов нанимал и в шею гнал если что не так, чем мы хуже наших собственных предков?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Все хотят побачить новое представление Укроцирка с коверными клоунами Вальцманом и ЗЕльцманом. Олег Попов и Юрий Никулин нервно курят в сторонке
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Макарский Александр, на то как хуйло ребёнку пуп сосёт ваше педрильское племя смотреть больше любит, пидор
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Блоги / мнения