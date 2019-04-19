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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Росія — провінція України?" Журналіст вказав на показовий момент щодо дебатів

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Росія перетворюється в інформаційну провінцію України. Це добре видно напередодні дебатів кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

На цей показовий момент звернув увагу український журналіст Денис Казанський. "На російських каналах "Росія 24", "RT Russia" і "Дощ" збираються транслювати дебати кандидатів у президенти України. Перетворюються потихеньку в нашу інформаційну провінцію", — написав він у своєму Twitter.

Користувачі одразу підтримали цю думку. "Для РФ дебати (справжні) — це фантастична і неймовірна подія. Як політ на Марс", "Нехай вчаться і заздрять!" — пишуть вони в коментарях.

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"Росія — провінція України?" Журналіст вказав на показовий момент щодо дебатів

"Известия"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський представив у прямому ефірі програми "Право на владу" свою команду. А чинний глава держави записав звернення до українців перед дебатами.

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Особа
Павло Казарін
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Ferat Bey
Ferat Bey
Внутренняя суть Зеленского – самовлюблённый, пошлый и наглый жидок. И эта внутренняя суть никуда не денется и ещё много раз покажет себя во всей красе.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ferat Bey, во времена Руси наш народ вообще дикарей-варягов нанимал и в шею гнал если что не так, чем мы хуже наших собственных предков?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Все хотят побачить новое представление Укроцирка с коверными клоунами Вальцманом и ЗЕльцманом. Олег Попов и Юрий Никулин нервно курят в сторонке
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Макарский Александр, на то как хуйло ребёнку пуп сосёт ваше педрильское племя смотреть больше любит, пидор
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