"Росія — провінція України?" Журналіст вказав на показовий момент щодо дебатів

Росія перетворюється в інформаційну провінцію України. Це добре видно напередодні дебатів кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

На цей показовий момент звернув увагу український журналіст Денис Казанський. "На російських каналах "Росія 24", "RT Russia" і "Дощ" збираються транслювати дебати кандидатів у президенти України. Перетворюються потихеньку в нашу інформаційну провінцію", — написав він у своєму Twitter.

Користувачі одразу підтримали цю думку. "Для РФ дебати (справжні) — це фантастична і неймовірна подія. Як політ на Марс", "Нехай вчаться і заздрять!" — пишуть вони в коментарях.

"Известия"

На російських каналах "Росія 24", "RT Russia" і "Дощі" збираються транслювати дебати кандидатів у президенти України.



Перетворюються потихеньку в нашу інформаційну провінцію - Денис Казанський (@den_kazansky) 18 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський представив у прямому ефірі програми "Право на владу" свою команду. А чинний глава держави записав звернення до українців перед дебатами.

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