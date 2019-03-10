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Вибори президента України 2019

/Рейтинги кандидатів у президенти України 2019

У Порошенка, Тимошенко і Гриценка однакові шанси вийти в другий тур. Інфографіка

6.6тЧитати матеріал російською

Разом із шоуменом Володимиром Зеленським у Петра Порошенка, Юлії Тимошенко і Анатолія Гриценка фактично рівні шанси пройти до другого туру виборів президента України.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Центром досліджень і комунікацій Active Group (щоб подивитися інфографіку, доскролльте вниз).

Так, 32,9% опитаних назвали фаворитом передвиборної гонки Володимира Зеленського (серед тих, хто точно голосуватиме і визначився з кандидатом).

Найближчі конкуренти політика-початківця — чинний президент Петро Порошенко (17,5%), лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (15,1%) та лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко (12,0%), рейтинг якого стрімко виріс.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

При цьому соціологи уточнюють, що рейтинг останнього кандидата виросте ще — опитування почалося до рішення трьох політиків зняти свої кандидатури на користь Гриценка:

  • 1 березня мер Львова Андрій Садовий заявив, що зняв свою кандидатуру на пост президента на користь лідера партії "Громадянська позиція";

  • цього ж дня про аналогічне рішення оголосив кандидат Дмитро Гнап;

  • 7 березня кандидатуру на виборах на підтримку екс-міністра оборони зняв глава партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов.

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Що стосується другого туру, то в анкеті тестувалися можливості виходу туди чотирьох кандидатів: Зеленського, Порошенка, Тимошенко, Гриценка і Бойка.

З'ясувалося, що Володимир Зеленський виграє у всіх запропонованих кандидатів:

  • у Порошенка з результатом 44,1% проти 23%;

  • у Тимошенко з результатом 44,1 проти 19,6%;

  • у Гриценка з результатом 39,5% проти 26,3%;

  • у Бойка з результатом 45% проти 10,3%.

Відзначимо, дослідження проводилося з 2 до 5 березня. Опитано 2,5 тисячі респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка дослідження не перевищує 2%.

У Порошенка, Тимошенко і Гриценка однакові шанси на другий тур

new.activegroup.com.ua

У Порошенка, Тимошенко і Гриценка однакові шанси на другий тур

new.activegroup.com.ua

У Порошенка, Тимошенко і Гриценка однакові шанси на другий тур

new.activegroup.com.ua

У Порошенка, Тимошенко і Гриценка однакові шанси на другий тур

new.activegroup.com.ua

У Порошенка, Тимошенко і Гриценка однакові шанси на другий тур

new.activegroup.com.ua

У Порошенка, Тимошенко і Гриценка однакові шанси на другий тур

new.activegroup.com.ua

У Порошенка, Тимошенко і Гриценка однакові шанси на другий тур

new.activegroup.com.ua

Ілюстрація

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоЮлія ТимошенкоАнатолій Гриценко
Місце
Україна
Теги
рейтингполітика
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Зеленский президент такой же как Охлобыстин доктор.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
порошенко ждет зона и все это знают! опг порошенко готово к бегству из Украины-Лановой!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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