У Порошенка, Тимошенко і Гриценка однакові шанси вийти в другий тур. Інфографіка

Разом із шоуменом Володимиром Зеленським у Петра Порошенка, Юлії Тимошенко і Анатолія Гриценка фактично рівні шанси пройти до другого туру виборів президента України.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Центром досліджень і комунікацій Active Group (щоб подивитися інфографіку, доскролльте вниз).

Так, 32,9% опитаних назвали фаворитом передвиборної гонки Володимира Зеленського (серед тих, хто точно голосуватиме і визначився з кандидатом).

Найближчі конкуренти політика-початківця — чинний президент Петро Порошенко (17,5%), лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (15,1%) та лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко (12,0%), рейтинг якого стрімко виріс.

Володимир Зеленський

Петро Порошенко

Юлія Тимошенко

Анатолій Гриценко

При цьому соціологи уточнюють, що рейтинг останнього кандидата виросте ще — опитування почалося до рішення трьох політиків зняти свої кандидатури на користь Гриценка:

1 березня мер Львова Андрій Садовий заявив, що зняв свою кандидатуру на пост президента на користь лідера партії "Громадянська позиція";

цього ж дня про аналогічне рішення оголосив кандидат Дмитро Гнап;

7 березня кандидатуру на виборах на підтримку екс-міністра оборони зняв глава партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов.

Що стосується другого туру, то в анкеті тестувалися можливості виходу туди чотирьох кандидатів: Зеленського, Порошенка, Тимошенко, Гриценка і Бойка.

З'ясувалося, що Володимир Зеленський виграє у всіх запропонованих кандидатів:

у Порошенка з результатом 44,1% проти 23%;

у Тимошенко з результатом 44,1 проти 19,6%;

у Гриценка з результатом 39,5% проти 26,3%;

у Бойка з результатом 45% проти 10,3%.

Відзначимо, дослідження проводилося з 2 до 5 березня. Опитано 2,5 тисячі респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка дослідження не перевищує 2%.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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