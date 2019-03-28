Впервые в Украине: какие сюрпризы Зеленский припас на выборы

Команда кандидата Владимира Зеленского готовится к первому туру президентских выборов. И делает это по-особому. Независимо от результатов, уже можно заявить — эта кампания станет определенным прорывом для отечественного политикума.

В штабе Зеленского уверяют — впервые выборы будут максимально “диджитализированными”, а смартфоны и телефоны смогут полноценно заменить пресловутые видеокамеры 2010 года. Что придумали в команде Зе и какие проблемы могут быть у кандидата — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В штабе одного из лидеров президентской гонки рассказали, как будут следить за результатом выборов. Речь идет об онлайн-мониторинге процесса;

У Зеленского создали специальную систему и онлайн-приложение, наблюдатели будут считать избирателей кликером и вносить данные в свой смартфон;

В штабе готовятся вести параллельный подсчет голосов и избирателей;

При этом в команде кандидата могут столкнуться с проблемами: отнюдь не все украинцы готовы к таким нововведениям.

Выборы в режиме онлайн

Предвыборная кампания Владимира Зеленского отличается ставкой прежде всего на онлайн-общение с потенциальными избирателями. У кандидата одна из самых активных Facebook-страниц (только на официальной 425 тысяч), а также разветвленная система других полуофициальных или просто фэйковых аккаунтов. Аналогичная ситуация и в YouTube — “Зе!Президент” 255 тысяч, “Слуга народа” 513 тысяч, “Квартал 95” 2,35 млн подписчиков.

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Ориентацию на “диджитал” команда Зеленского планирует сохранить и на одной из самых сложных составляющих выборов — дне голосования 31 марта.

По словам координатора штаба Александра Корниенко, команда смогла покрыть примерно 85 % всех участковых избирательных комиссий, а также 100% всех окружных комиссий. Немного хуже обстоит ситуация с наблюдателями, штаб собрал примерно 16 тысяч человек. По задумке они должны покрыть самые крупные и проблемные регионы, а также те участки, где не удалось поставить своего представителя УИК.

“Самое интересное — эти все люди являются волонтерами. Впервые в истории на президентских выборах такое количество людей согласилось бесплатно принимать участие в наблюдении за выборами. Второй наш успех — 60% этих людей возрастом до 30 лет. Есть основания говорить, что это будет первая детализированная команда — молодые люди, которые дружат с телефонами, интернетом, стримами и будут это все делать”, — разъяснил Корниенко во время одной из открытых пресс-конференций.

Учитывая огромное количество людей и относительно ограниченных ресурсах (в отличие от других кандидатов, у команды по понятным причинам нет истории предвыборной борьбы), у Зе решили пойти еще дальше — они создали онлайн-приложение и карту, где в режиме геолокации каждый наблюдатель сможет передавать данные о голосовании или нарушениях в штаб.

По стопам Трампа и выборы по плану

Если говорить простым языком, план штаба Зеленского выглядит таким образом:

На смартфоне каждого наблюдателя будет специальное приложение. Оно не отличается от рядовой игры на Android или IOS. После ввода персонального логина и пароля, человек получает доступ к системе.

У каждого наблюдателя будет специальный кликер, с помощью которого он будет считать количество людей, которые приходят участок голосуют. Таким образом в штабе хотят минимизировать аномально высокую явку голосующих.

Эти данные будут передаваться по приложению в местный штаб. В команде уверяют, система будет привязана к геолокации пользователя — штабисты смогут прямо проверить, на участке их человек, или нет.

Если наблюдатель зафиксировал нарушение, информация об этом также передается в штаб. В команде Зе заверяют, смогли собрать около 300 профессиональных юристов, которые будут работать во всех регионах Украины. При таком развитии событий — команда будет выезжать на место и составлять протоколы.

Еще одно нововведение — после оформления протокола о результатах выборов на конкретной УИК, наблюдатель будет делать его фото, а затем пользуясь этой системой отправит информацию в штаб.

У Владимира Зеленского уверены, им удастся минимизировать возможные фальсификации, а также максимально сократить путь информации от конкретного наблюдателя до руководства штаба. Кроме того, благодаря подобной системе в команде планируют провести параллельный подсчет голосов на каждом участке и в целом по стране.

“При нынешнем уровне дигитализации в стране, если иметь желание — можно выявить абсолютно любые манипуляции. Сегодня мы прозрачные, с точки зрения цифр, что практически невозможно существенные махинации сделать так, чтобы это было незаметным”, — подчеркнул консультант штаба Александр Ольшанский.

В саму единую систему, по словам Ольшанского, входит вся информация о каждом избирательном участке: сколько избирателей живет на каждой улице и в доме, их возраст, наличие работы и так далее. По заверению штабистов Зе, им удалось систематизировать информацию из 300 тысяч различных источников (открытые реестры, справочники и так далее).

Работой по сбору данных занималась компания E-Hub. К слову, эта же компания занималась и созданием системы мониторинга выборов для Министерства внутренних дел.

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Отдельной фишкой в команде Зе считают и “гарячую линию”. В штабе подготовили бесплатную телефонную линию, на которую будет приниматься информация по нарушениям. Она ориентирована прежде всего на рядовых избирателей.

Во многом создатели идеи хотят подражать нынешнему президенту США Дональду Трампа. Именно он в 2016 году на президентских выборах смог обойти кандидата Хиллари Клинтон благодаря активному использованию онлайн-технологий.

Конечно, они использовались не в контроле за ходом голосовании (в США с этим ситуация в разы лучше), а в самой предвыборной кампании — но определенное сходство есть. И в штабе Зеленского этим любят похвалиться.

Поможет ли это?

В воскресенье, 31 марта, в 8 утра в Украине откроются порядка 30 тысяч участковых избирательных комиссий, объединенных в 199 округов (ОИК). Для обеспечения выборов в Украине задействованы сотни тысяч людей (по предварительным оценкам около полумиллиона украинцев), представителей всех кандидатов. Это только именно в день голосования, без учета рядовых сотрудников штабов и агитаторов.

Если верить штабу Владимира Зеленского, так или иначе в компании кандидата задействованы около 40 тысяч человек. Логично, что за короткие сроки распространить нужную информацию (мобильное приложение, как минимум) будет достаточно сложно. А обучить людей тем более.

Это косвенно подтверждает и собеседник OBOZREVATEL в штабе кандидата.

“Система интересная, но она, скорее всего, будет работать в городах. Мне кажется, что сложно в селах качественно ее адаптировать. К тому же, как показывает реальная практика, у многих местных жителей ни смартфонов нет, ни мобильного интернета”, — подчеркнули у Зе.

Частично эту проблему подтверждают и главные штабисты, отмечая, что им удалось покрыть прежде всего крупные участки. Минимум 6% участков для голосования так или иначе будут иметь проблемы со связью.

И это еще не все. Как ни парадоксально, проблема команды Зеленского — второй тур выборов. Согласно закону, формирование окружных и участковых комиссий полностью ложится на плечи двух участников второго тура.

“Во втором туре все наработки нужно масштабировать в 6 раз. И, к сожалению, законодатель необычно описал эти моменты в законе. Мы как раз этот момент и анализировали: членов комиссии нужно внести за 12 дней до выборов, а официальные результаты могут быть установлены позже. Есть большая манипуляция со сроками, понятно, она будет не в пользу оппозиционного кандидата”, — поясняет ситуацию Александр Корниенко.

При этом, несмотря на очевидные трудности, можно справедливо признать — система онлайн-мониторинга за выборами достаточно интересная и необычная. Правда, оправдает ли она себя — вопрос открытый.

По данным последнего социологического опроса, готовность проголосовать за Зеленского выразили 24,6% избирателей, которые полностью или скорее уверены, что примут участие в выборах. Порошенко в этой категории поддерживают 14,8%, а Тимошенко — 8,7%.

Каков результат? Будем примерно знать уже 1 апреля. А OBOZREVATEL непременно будет следить за развитием ситуации.

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