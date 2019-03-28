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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

Впервые в Украине: какие сюрпризы Зеленский припас на выборы

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Команда кандидата Владимира Зеленского готовится к первому туру президентских выборов. И делает это по-особому. Независимо от результатов, уже можно заявить — эта кампания станет определенным прорывом для отечественного политикума.

В штабе Зеленского уверяют — впервые выборы будут максимально “диджитализированными”, а смартфоны и телефоны смогут полноценно заменить пресловутые видеокамеры 2010 года. Что придумали в команде Зе и какие проблемы могут быть у кандидата — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • В штабе одного из лидеров президентской гонки рассказали, как будут следить за результатом выборов. Речь идет об онлайн-мониторинге процесса;

  • У Зеленского создали специальную систему и онлайн-приложение, наблюдатели будут считать избирателей кликером и вносить данные в свой смартфон;

  • В штабе готовятся вести параллельный подсчет голосов и избирателей;

  • При этом в команде кандидата могут столкнуться с проблемами: отнюдь не все украинцы готовы к таким нововведениям.

Выборы в режиме онлайн

Предвыборная кампания Владимира Зеленского отличается ставкой прежде всего на онлайн-общение с потенциальными избирателями. У кандидата одна из самых активных Facebook-страниц (только на официальной 425 тысяч), а также разветвленная система других полуофициальных или просто фэйковых аккаунтов. Аналогичная ситуация и в YouTube — “Зе!Президент” 255 тысяч, “Слуга народа” 513 тысяч, “Квартал 95” 2,35 млн подписчиков.

Впервые в Украине: какие сюрпризы Зеленский припас на выборы

Скриншот

Впервые в Украине: какие сюрпризы Зеленский припас на выборы

Скриншот

Ориентацию на “диджитал” команда Зеленского планирует сохранить и на одной из самых сложных составляющих выборов — дне голосования 31 марта.

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По словам координатора штаба Александра Корниенко, команда смогла покрыть примерно 85 % всех участковых избирательных комиссий, а также 100% всех окружных комиссий. Немного хуже обстоит ситуация с наблюдателями, штаб собрал примерно 16 тысяч человек. По задумке они должны покрыть самые крупные и проблемные регионы, а также те участки, где не удалось поставить своего представителя УИК.

“Самое интересное — эти все люди являются волонтерами. Впервые в истории на президентских выборах такое количество людей согласилось бесплатно принимать участие в наблюдении за выборами. Второй наш успех — 60% этих людей возрастом до 30 лет. Есть основания говорить, что это будет первая детализированная команда — молодые люди, которые дружат с телефонами, интернетом, стримами и будут это все делать”, — разъяснил Корниенко во время одной из открытых пресс-конференций.

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Учитывая огромное количество людей и относительно ограниченных ресурсах (в отличие от других кандидатов, у команды по понятным причинам нет истории предвыборной борьбы), у Зе решили пойти еще дальше — они создали онлайн-приложение и карту, где в режиме геолокации каждый наблюдатель сможет передавать данные о голосовании или нарушениях в штаб.

По стопам Трампа и выборы по плану

Если говорить простым языком, план штаба Зеленского выглядит таким образом:

  • На смартфоне каждого наблюдателя будет специальное приложение. Оно не отличается от рядовой игры на Android или IOS. После ввода персонального логина и пароля, человек получает доступ к системе.

  • У каждого наблюдателя будет специальный кликер, с помощью которого он будет считать количество людей, которые приходят участок голосуют. Таким образом в штабе хотят минимизировать аномально высокую явку голосующих.

  • Эти данные будут передаваться по приложению в местный штаб. В команде уверяют, система будет привязана к геолокации пользователя — штабисты смогут прямо проверить, на участке их человек, или нет.

  • Если наблюдатель зафиксировал нарушение, информация об этом также передается в штаб. В команде Зе заверяют, смогли собрать около 300 профессиональных юристов, которые будут работать во всех регионах Украины. При таком развитии событий — команда будет выезжать на место и составлять протоколы.

  • Еще одно нововведение — после оформления протокола о результатах выборов на конкретной УИК, наблюдатель будет делать его фото, а затем пользуясь этой системой отправит информацию в штаб.

Впервые в Украине: какие сюрпризы Зеленский припас на выборы
Впервые в Украине: какие сюрпризы Зеленский припас на выборы

У Владимира Зеленского уверены, им удастся минимизировать возможные фальсификации, а также максимально сократить путь информации от конкретного наблюдателя до руководства штаба. Кроме того, благодаря подобной системе в команде планируют провести параллельный подсчет голосов на каждом участке и в целом по стране.

“При нынешнем уровне дигитализации в стране, если иметь желание — можно выявить абсолютно любые манипуляции. Сегодня мы прозрачные, с точки зрения цифр, что практически невозможно существенные махинации сделать так, чтобы это было незаметным”, — подчеркнул консультант штаба Александр Ольшанский.

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В саму единую систему, по словам Ольшанского, входит вся информация о каждом избирательном участке: сколько избирателей живет на каждой улице и в доме, их возраст, наличие работы и так далее. По заверению штабистов Зе, им удалось систематизировать информацию из 300 тысяч различных источников (открытые реестры, справочники и так далее).

Работой по сбору данных занималась компания E-Hub. К слову, эта же компания занималась и созданием системы мониторинга выборов для Министерства внутренних дел.

Впервые в Украине: какие сюрпризы Зеленский припас на выборы

Скриншот

Отдельной фишкой в команде Зе считают и “гарячую линию”. В штабе подготовили бесплатную телефонную линию, на которую будет приниматься информация по нарушениям. Она ориентирована прежде всего на рядовых избирателей.

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Во многом создатели идеи хотят подражать нынешнему президенту США Дональду Трампа. Именно он в 2016 году на президентских выборах смог обойти кандидата Хиллари Клинтон благодаря активному использованию онлайн-технологий.

Конечно, они использовались не в контроле за ходом голосовании (в США с этим ситуация в разы лучше), а в самой предвыборной кампании — но определенное сходство есть. И в штабе Зеленского этим любят похвалиться.

Поможет ли это?

В воскресенье, 31 марта, в 8 утра в Украине откроются порядка 30 тысяч участковых избирательных комиссий, объединенных в 199 округов (ОИК). Для обеспечения выборов в Украине задействованы сотни тысяч людей (по предварительным оценкам около полумиллиона украинцев), представителей всех кандидатов. Это только именно в день голосования, без учета рядовых сотрудников штабов и агитаторов.

Если верить штабу Владимира Зеленского, так или иначе в компании кандидата задействованы около 40 тысяч человек. Логично, что за короткие сроки распространить нужную информацию (мобильное приложение, как минимум) будет достаточно сложно. А обучить людей тем более.

Это косвенно подтверждает и собеседник OBOZREVATEL в штабе кандидата.

“Система интересная, но она, скорее всего, будет работать в городах. Мне кажется, что сложно в селах качественно ее адаптировать. К тому же, как показывает реальная практика, у многих местных жителей ни смартфонов нет, ни мобильного интернета”, — подчеркнули у Зе.

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Частично эту проблему подтверждают и главные штабисты, отмечая, что им удалось покрыть прежде всего крупные участки. Минимум 6% участков для голосования так или иначе будут иметь проблемы со связью.

И это еще не все. Как ни парадоксально, проблема команды Зеленского — второй тур выборов. Согласно закону, формирование окружных и участковых комиссий полностью ложится на плечи двух участников второго тура.

“Во втором туре все наработки нужно масштабировать в 6 раз. И, к сожалению, законодатель необычно описал эти моменты в законе. Мы как раз этот момент и анализировали: членов комиссии нужно внести за 12 дней до выборов, а официальные результаты могут быть установлены позже. Есть большая манипуляция со сроками, понятно, она будет не в пользу оппозиционного кандидата”, — поясняет ситуацию Александр Корниенко.

Впервые в Украине: какие сюрпризы Зеленский припас на выборы

При этом, несмотря на очевидные трудности, можно справедливо признать — система онлайн-мониторинга за выборами достаточно интересная и необычная. Правда, оправдает ли она себя — вопрос открытый.

По данным последнего социологического опроса, готовность проголосовать за Зеленского выразили 24,6% избирателей, которые полностью или скорее уверены, что примут участие в выборах. Порошенко в этой категории поддерживают 14,8%, а Тимошенко — 8,7%.

Каков результат? Будем примерно знать уже 1 апреля. А OBOZREVATEL непременно будет следить за развитием ситуации.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Звон Владимир
Звон Владимир
Любое применение современных технологий в решении управленческих и не только проблем не может быть вредным, если функционирует в пределах законодательных актов. Другой вопрос: как данные этого мониторинга могут быть использованы в перспективе. Но первая функция: привлечение дополнительной массы добровольцев, а может и не совсем добровольцев, к контролю за ходом выборов, уже выполнена в качестве предупреждения.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Даже если Зеленский победит на выборах, Порошенко успеет до инаугурации лишить его гражданства.
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