''Вплине навіть погода'': соціолог розкрив мету "Слуги народу"

Вихід серіалу "Слуга народу 3. Вибір" свідчить про підготовку кандидата Володимира Зеленського до другого туру виборів.

Про це OBOZREVATEL розповів соціолог Дмитро Дмитрук. За його словами, показ серіалу відіграється у громадській думці приблизно через тиждень, відповідно, це ставка команди кандидата на фінальний етап кампанії.

"Ефект від серіалу може прийти скоріше на другий тур, ніж на перший. Думаю, принаймні негативу не буде — це стабілізує рейтинг Зеленського і дасть посил уже на наступний етап", — наголосив Дмитрук.

При цьому соціолог стверджує, одним із цікавих аспектів голосування стануть і результати нинішнього лідера гонки.

"Слуга народу 3", серія 1 YouTube (скріншот із відео)

"Всі експерти вважають, рейтинг Зеленського більше інших залежить від явки. Не виключено, ті цифри, які ми бачимо в усіх соціологічних опитуваннях, будуть трохи нижчими при фінальному голосуванні. Тут навіть погода повпливає на результат", — упевнений Дмитро Дмитрук.

Варто відзначити, перший тур президентських виборів пройде в неділю, 31 березня. Виходячи з даних усіх соціологічних опитувань, кандидатам у президенти не уникнути і другого туру. Він відбудеться 21 квітня, рівно через три тижні після першого етапу голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Останні соціологічні опитування дають Володимиру Зеленському перше місце в рейтингу. За друге місце змагаються Петро Порошенко і Юлія Тімошенко. За даними Соцісу, готовність проголосувати за Зеленського висловили 24,6% виборців, які повністю або скоріше впевнені, що візьмуть участь у виборах. Порошенка в цій категорії підтримують 14,8%, а Тимошенко — 8,7%.

А згідно з опитуванням КМІС, Зеленського готові підтримати на виборах 32,1% українців, які точно підуть на дільниці і визначилися зі своїм фаворитом. Далі в рейтингу виборчих симпатій йдуть Порошенко (17,1%) і Тимошенко (12,5%).

За даними групи "Рейтинг", 24,9% громадян, які визначилися з вибором і мають намір голосувати, готові підтримати Зеленського, 18,8% — Тимошенко і 17,4% — Порошенко.

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