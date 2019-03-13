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Выборы президента Украины 2019

/Рейтинги кандидатов в президенты Украины 2019

Большинство украинцев уверены в победе Порошенко – опрос

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Наиболее вероятным победителем на президентских выборах украинцы считают нынешнего главу государства Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют итоги нового социологического опроса центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Согласно обнародованным данным, в победу Порошенко верят 23,9% избирателей. Что касается шоумена Владимира Зеленского, то его победу на выборах прогнозируют 19,3% опрошенных, а лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко — 13,2%.

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В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 3%.

Опрос "Социса"

Опрос "Социса"

"Социс"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • согласно опросу "Социса", во второй тур выборов проходят Порошенко и Зеленский.

  • Аналогичные результаты показали итоги февральского опроса Центра Разумкова, в которых лидерами рейтинга также стали Порошенко и Зеленский.

  • Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.

  • Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Вор должен сидеть в тюрьме!
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Прискорбно,если друг свинарчуков останется у власти,
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Зямов Oся
Зямов Oся
Обсос формирует общественное мнение.)))
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