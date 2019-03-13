Большинство украинцев уверены в победе Порошенко – опрос

Наиболее вероятным победителем на президентских выборах украинцы считают нынешнего главу государства Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют итоги нового социологического опроса центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Петр Порошенко

Согласно обнародованным данным, в победу Порошенко верят 23,9% избирателей. Что касается шоумена Владимира Зеленского, то его победу на выборах прогнозируют 19,3% опрошенных, а лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко — 13,2%.

В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 3%.

Опрос "Социса" "Социс"

Как сообщал OBOZREVATEL:

согласно опросу "Социса", во второй тур выборов проходят Порошенко и Зеленский.

Аналогичные результаты показали итоги февральского опроса Центра Разумкова, в которых лидерами рейтинга также стали Порошенко и Зеленский.

Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении было объявлено 26 ноября.

Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, — 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.

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