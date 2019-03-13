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Вибори президента України 2019

/Рейтинги кандидатів у президенти України 2019

Більшість українців впевнені в перемозі Порошенка – опитування

1.9тЧитати матеріал російською

Найбільш вірогідним переможцем на президентських виборах українці вважають нинішнього главу держави Петра Порошенка.

Про це свідчать підсумки нового соціологічного опитування центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Згідно з оприлюдненими даними, в перемогу Порошенка вірять 23,9% виборців. Що стосується шоумена Володимира Зеленського, то його перемогу на виборах прогнозують 19,3% опитаних, а лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко — 13,2%.

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У перемогу інших кандидатів респонденти вірять неохоче, жоден з кандидатів не отримує показники вище 3%.

Опитування "Соцісу"

Опитування "Соцісу"

"Соціс"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • згідно з опитуванням "Соцісу", до другого туру виборів проходять Порошенко і Зеленський.

  • Аналогічні результати показали підсумки лютневого опитування Центру Разумкова, в яких лідерами рейтингу також стали Порошенко і Зеленський.

  • Верховна Рада України в листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їх проведення була оголошена 26 листопада.

  • Голосування під час першого туру виборів пройде з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, — 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Вор должен сидеть в тюрьме!
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Прискорбно,если друг свинарчуков останется у власти,
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Зямов Oся
Зямов Oся
Обсос формирует общественное мнение.)))
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