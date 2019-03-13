Більшість українців впевнені в перемозі Порошенка – опитування

Найбільш вірогідним переможцем на президентських виборах українці вважають нинішнього главу держави Петра Порошенка.

Про це свідчать підсумки нового соціологічного опитування центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс".

Петро Порошенко

Згідно з оприлюдненими даними, в перемогу Порошенка вірять 23,9% виборців. Що стосується шоумена Володимира Зеленського, то його перемогу на виборах прогнозують 19,3% опитаних, а лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко — 13,2%.

У перемогу інших кандидатів респонденти вірять неохоче, жоден з кандидатів не отримує показники вище 3%.

Опитування "Соцісу" "Соціс"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

згідно з опитуванням "Соцісу", до другого туру виборів проходять Порошенко і Зеленський.

Аналогічні результати показали підсумки лютневого опитування Центру Разумкова, в яких лідерами рейтингу також стали Порошенко і Зеленський.

Верховна Рада України в листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їх проведення була оголошена 26 листопада.

Голосування під час першого туру виборів пройде з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, — 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

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