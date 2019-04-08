"П'ю, не просихаючи": Порошенко зробив заяву про нові аналізи та Зеленського-"наркомана"

Президент України Петро Порошенко не вважає Володимира Зеленського наркозалежним.

Про це він заявив у прямому ефірі телеканалу ICTV у понеділок, 8 квітня. Однак напередодні глава держави в іншому інтерв'ю натякнув про наркозалежність Зеленського.

"Я не стверджую, що Володимир Зеленський є наркоманом. Не стверджую і не стверджував, тому що не маю для цього підстав", — заявив він.

"Я був здивований умовою Володимира, що ми повинні пройти тести на алкогольну і наркотичну залежність. Це фейки російської пропаганди, що Порошенко у нас п'є і не просихає", — сказав Порошенко.

Він заявив, що, за словами Марини Порошенко, вона бачила чоловіка п'яним лише один раз у житті, ще до їхнього весілля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко жорстко розкритикував свого опонента Володимира Зеленського, заявивши, що він нібито не вважає Росію агресором. Однак сам Зеленський виступав із заявами про те, що буде вимагати від РФ відшкодування збитків.

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