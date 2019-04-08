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Вибори президента України 2019

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"П'ю, не просихаючи": Порошенко зробив заяву про нові аналізи та Зеленського-"наркомана"

1.2тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко не вважає Володимира Зеленського наркозалежним.

Про це він заявив у прямому ефірі телеканалу ICTV у понеділок, 8 квітня. Однак напередодні глава держави в іншому інтерв'ю натякнув про наркозалежність Зеленського.

"Я не стверджую, що Володимир Зеленський є наркоманом. Не стверджую і не стверджував, тому що не маю для цього підстав", — заявив він.

"Я був здивований умовою Володимира, що ми повинні пройти тести на алкогольну і наркотичну залежність. Це фейки російської пропаганди, що Порошенко у нас п'є і не просихає", — сказав Порошенко.

Він заявив, що, за словами Марини Порошенко, вона бачила чоловіка п'яним лише один раз у житті, ще до їхнього весілля.

"П'ю, не просихаючи": Порошенко зробив заяву про нові аналізи та Зеленського-"наркомана"
"П'ю, не просихаючи": Порошенко зробив заяву про нові аналізи та Зеленського-"наркомана"
"П'ю, не просихаючи": Порошенко зробив заяву про нові аналізи та Зеленського-"наркомана"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко жорстко розкритикував свого опонента Володимира Зеленського, заявивши, що він нібито не вважає Росію агресором. Однак сам Зеленський виступав із заявами про те, що буде вимагати від РФ відшкодування збитків.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
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