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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Путин — враг!" Зеленский жестко высказался о президенте РФ и амнистии террористов

7.3тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает президента России Владимира Путина врагом.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", отметив, что выступает за новую гуманитарную политику в отношении временно неподконтрольного властям Донбасса.

На вопрос журналиста, является ли для него Путин врагом, Зеленский ответил: "Конечно" (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

По его словам, у оккупированных на сегодня районов Донецкой и Луганской областей не должно быть никакого особого статуса. Кроме того, он исключает принятие закона, который бы гарантировал амнистию для террористов.

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"Это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего", — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

По его мнению, жителей оккупированного Донбасса и остальной Украины разделяет информационная стена.

"То, что наши политики говорят: построить стену и так далее. Ее выстроили, но не из кирпичей. Ее выстроили еще хуже. Стены вроде как нет, но она информационно страшная. Эти люди на тех территориях, которые не получают пенсии… И то, что мы с ними не говорим — это самое страшное", — подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что не готов к коалиции с экс-регионалами Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. При этом он подчеркнул, что также не намерен объединяться со своим оппонентом Петром Порошенко.

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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
ЗЕєБЕня - зеєбенє всю Україну!!!
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1
1
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПККАНИ можуть не витримать!)
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3
Макарский Александр
Макарский Александр
Путин-Главный ХохлоБог!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Макарский Александр, так это он тебе через пупок мозги высосал, мальчик?
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