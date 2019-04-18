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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Путін — ворог!" Зеленський жорстко висловився про президента РФ і амністію терористів

7.3тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський вважає президента Росії Володимира Путіна ворогом.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", зазначивши, що виступає за нову гуманітарну політику щодо тимчасово непідконтрольного владі Донбасу.

На питання журналіста, чи ворог для нього Путін, Зеленський відповів: "Звичайно" (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

За його словами, в окупованих на сьогодні районів Донецької та Луганської областей не повинно бути ніякого особливого статусу. Крім того, він виключає прийняття закону, який би гарантував амністію для терористів.

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"Це взагалі наша велика історія, і нам доведеться довго виходити з цієї кримінальної ситуації. Ось тут, можливо, нам допоможе саме інформаційна війна. Я дуже сподіваюся інформаційно повернути цих людей у стан, що вони потрібні Україні так само, як Україна потрібна їм, і що вони такі самі українці. Але потрібно буде зробити дуже багато гуманітарних кроків", — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

На його думку, жителів окупованого Донбасу і решти України розділяє інформаційна стіна.

"Те, що наші політики говорять: побудувати стіну і так далі. Її збудували, але не з цегли. Її збудували ще гірше. Стіни ніби й немає, але вона інформаційно страшна. Ці люди на тих територіях, які не отримують пенсії... І те , що ми з ними не говоримо — це найстрашніше", — підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що не готовий до коаліції з екс-регіоналами Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком. Водночас він підкреслив, що також не має наміру об'єднуватися зі своїм опонентом Петром Порошенком.

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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
ЗЕєБЕня - зеєбенє всю Україну!!!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПККАНИ можуть не витримать!)
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Макарский Александр
Макарский Александр
Путин-Главный ХохлоБог!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Макарский Александр, так это он тебе через пупок мозги высосал, мальчик?
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