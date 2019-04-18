"Путін — ворог!" Зеленський жорстко висловився про президента РФ і амністію терористів

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський вважає президента Росії Володимира Путіна ворогом.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна", зазначивши, що виступає за нову гуманітарну політику щодо тимчасово непідконтрольного владі Донбасу.

На питання журналіста, чи ворог для нього Путін, Зеленський відповів: "Звичайно" (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

За його словами, в окупованих на сьогодні районів Донецької та Луганської областей не повинно бути ніякого особливого статусу. Крім того, він виключає прийняття закону, який би гарантував амністію для терористів.

"Це взагалі наша велика історія, і нам доведеться довго виходити з цієї кримінальної ситуації. Ось тут, можливо, нам допоможе саме інформаційна війна. Я дуже сподіваюся інформаційно повернути цих людей у стан, що вони потрібні Україні так само, як Україна потрібна їм, і що вони такі самі українці. Але потрібно буде зробити дуже багато гуманітарних кроків", — зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський Скріншот відео

На його думку, жителів окупованого Донбасу і решти України розділяє інформаційна стіна.

"Те, що наші політики говорять: побудувати стіну і так далі. Її збудували, але не з цегли. Її збудували ще гірше. Стіни ніби й немає, але вона інформаційно страшна. Ці люди на тих територіях, які не отримують пенсії... І те , що ми з ними не говоримо — це найстрашніше", — підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що не готовий до коаліції з екс-регіоналами Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком. Водночас він підкреслив, що також не має наміру об'єднуватися зі своїм опонентом Петром Порошенком.

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