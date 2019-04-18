"Хочу по закону!" Зеленский озвучил план по роспуску Рады

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах готов распустить парламент, но при этом, не нарушая закон.

Об этом Зеленский рассказал в интервью "РБК-Украина", отметив, что роспуск Верховной Рады ему выгоден.

"С перевыборами, вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки, вы прекрасно в этом ориентируетесь… Я боюсь, что не успею. Ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент", – сообщил он.

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Зеленский подчеркнул, что роспуск ВР будет инициировать только по закону, но пока это решение не окончательное. При этом он осознает, что в случае неудачи столкнется с неподконтрольным ему парламентом.

"Понимаю. Действовать хочу по закону. Не собираюсь управлять парламентом, потому что это неправильно. Давить на судей или антикоррупционные органы, как это делает действующая власть просто по телефону, я этим заниматься не собираюсь. Мы будем строить государство так, как мы видим, как мы хотим. Только по закону", – добавил кандидат.

Зеленский заявил, что Рада не должна быть управляемой президентом, но при этом в парламенте должны быть его люди.

"Поэтому я, имея президентскую инициативу, могу подавать свои законопроекты, законопроекты своих ребят, своей команды в Верховную Раду. Я, как минимум, буду это делать. Честно говоря, понимаю, что могу потерять рейтинги, но ведь общество увидит, что я делаю. Все, что смогу сделать в рамках своих полномочий, общество это увидит. Думаю, оно должно оценить. У нас есть возможность разобраться с Администрацией президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их столько много? Куда уходят такие деньги? Откуда такие бюджетные затраты на АП?" – заключил кандидат.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Зеленского высказались о роспуске Верховной Рады.

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