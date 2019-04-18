МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Хочу по закону!" Зеленский озвучил план по роспуску Рады

4.2тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах готов распустить парламент, но при этом, не нарушая закон.

Об этом Зеленский рассказал в интервью "РБК-Украина", отметив, что роспуск Верховной Рады ему выгоден.

"С перевыборами, вы же понимаете, что есть определенные законодательные сроки, вы прекрасно в этом ориентируетесь… Я боюсь, что не успею. Ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент", – сообщил он.

Новости
Зеленский раскрыл свой план объединения Украины

Зеленский подчеркнул, что роспуск ВР будет инициировать только по закону, но пока это решение не окончательное. При этом он осознает, что в случае неудачи столкнется с неподконтрольным ему парламентом.

"Понимаю. Действовать хочу по закону. Не собираюсь управлять парламентом, потому что это неправильно. Давить на судей или антикоррупционные органы, как это делает действующая власть просто по телефону, я этим заниматься не собираюсь. Мы будем строить государство так, как мы видим, как мы хотим. Только по закону", – добавил кандидат.

Зеленский заявил, что Рада не должна быть управляемой президентом, но при этом в парламенте должны быть его люди.

"Поэтому я, имея президентскую инициативу, могу подавать свои законопроекты, законопроекты своих ребят, своей команды в Верховную Раду. Я, как минимум, буду это делать. Честно говоря, понимаю, что могу потерять рейтинги, но ведь общество увидит, что я делаю. Все, что смогу сделать в рамках своих полномочий, общество это увидит. Думаю, оно должно оценить. У нас есть возможность разобраться с Администрацией президента, как минимум. Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их столько много? Куда уходят такие деньги? Откуда такие бюджетные затраты на АП?" – заключил кандидат.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Зеленского высказались о роспуске Верховной Рады.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
37
22
Смешно
6
Интересно
3
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кравчук Александр
Кравчук Александр
Володя ДА НИКОМУ ТЫ НИХРЕНА НЕ ДОЛЖЕН!!!! или ты забыл??? А вот тебе....Коломойский ДОЛЖЕН пару ярдов заслать-НО СМОТРИ ОН ЛИСА ЕЩЕ та .Будет обидно если наебет)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кравчук Александр
Кравчук Александр
ГОТОВИТСЯ АНОНС НОВОЙ ШОУ-программы-РАССМЕШИ ПРЕЗИДЕНТА СВОИМИ просьбами....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Утопист
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения