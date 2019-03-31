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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Пусть на меня не обижаются": Зеленский приоткрыл карты на свои планы в случае победы

8.1тЧитать материал на украинском

Шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский совершит свой первый рабочий визит в случае победы на выборах в одну из областей Украины.

"Я вам честно скажу, пусть не обижаются на меня коллеги из других стран, меня больше всего волнует то, что происходит в нашей стране. Первый свой визит я бы совершил областями нашей страны и разобрался бы со всеми проблемами, которые действительно есть в Украине", — рассказал Зеленский журналистам после того, как проголосовал.

По его словам, есть очень много локальных вопросов. "А там уже с точки зрения международных визитов посмотрим", — отметил шоумен.

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"Экзитполов много, а президент один!" Зеленский выступил с речью
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба политика

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине закончился первый тур выборов президента, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол обнародовал предварительные итоги.

Он назвал первых трех кандидатов, которые лидируют в голосовании. По состоянию на 18:00 31 марта в тройку фаворитов украинцев вошли:

  • Владимир Зеленский — 30,4%;

  • Петр Порошенко — 17,8%;

  • Юлия Тимошенко — 14,2%.

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Персона
Владимир Зеленский
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Roman Igor
Roman Igor
Гавриш Лариса, может и поедет что бы закончить братоубийственную войну которая длиться дольше чем Великая отечественная с нулевым результатом для обоих сторон и начать думать самим не озираясь на чужие интересы!
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Опять придется добить мостовую на Майдане!!! Да сколько же можно?? Может Вовик сразу в Ростов поедет???
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Луганскую и Донецкую области , тоже посетит?
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