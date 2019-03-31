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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Нехай на мене не ображаються": Зеленський відкрив карти на свої плани в разі перемоги

8.1тЧитати матеріал російською

Шоумен, кандидат в президенти Володимир Зеленський здійснить свій перший робочий візит в разі перемоги на виборах в одну з областей України.

"Я вам чесно скажу, нехай не ображаються на мене колеги з інших країн, мене найбільше хвилює те, що відбувається в нашій країні. Перший свій візит я б зробив областями нашої країни і розібрався б з усіма проблемами, які дійсно є в Україні", — розповів Зеленський журналістам після того, як проголосував.

За його словами, є дуже багато локальних питань. "А там вже з точки зору міжнародних візитів подивимося", — зазначив шоумен.

Новини
"Екзитполів багато, а президент один!" Зеленський виступив з промовою
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Прес-служба політика

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закінчився перший тур виборів президента, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.

Він назвав перших трьох кандидатів, які лідирують у голосуванні. Станом на 18:00 31 березня в трійку фаворитів українців увійшли:

  • Володимир Зеленський - 30,4%;

  • Петро Порошенко - 17,8%;

  • Юлія Тимошенко - 14,2%.

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Особа
Володимир Зеленський
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Roman Igor
Roman Igor
Гавриш Лариса, может и поедет что бы закончить братоубийственную войну которая длиться дольше чем Великая отечественная с нулевым результатом для обоих сторон и начать думать самим не озираясь на чужие интересы!
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Опять придется добить мостовую на Майдане!!! Да сколько же можно?? Может Вовик сразу в Ростов поедет???
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Луганскую и Донецкую области , тоже посетит?
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