"Нехай на мене не ображаються": Зеленський відкрив карти на свої плани в разі перемоги

Шоумен, кандидат в президенти Володимир Зеленський здійснить свій перший робочий візит в разі перемоги на виборах в одну з областей України.

"Я вам чесно скажу, нехай не ображаються на мене колеги з інших країн, мене найбільше хвилює те, що відбувається в нашій країні. Перший свій візит я б зробив областями нашої країни і розібрався б з усіма проблемами, які дійсно є в Україні", — розповів Зеленський журналістам після того, як проголосував.

За його словами, є дуже багато локальних питань. "А там вже з точки зору міжнародних візитів подивимося", — зазначив шоумен.

Володимир Зеленський Прес-служба політика

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закінчився перший тур виборів президента, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.

Він назвав перших трьох кандидатів, які лідирують у голосуванні. Станом на 18:00 31 березня в трійку фаворитів українців увійшли:

Володимир Зеленський - 30,4%;

Петро Порошенко - 17,8%;

Юлія Тимошенко - 14,2%.

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