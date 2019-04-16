Зеленський vs Порошенко: соціолог назвав переможця другого туру

Опубліковані рейтинги Петра Порошенка та Володимира Зеленського до другого туру виборів президента України, 21 квітня, де чинний президент набирає 25,4% голосів, а його опонент – 72,2%, кардинально не зміняться.
Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, зазначивши, що результат другого туру виборів досить передбачуваний.
"Я не прихильник тези про кардинальні зміни, а от про скорочення – так. Прихильник у тому плані, що і дебати, і їхня відсутність, і всі розмови навколо цього, і така собі кампанія Порошенка за викликом Володимира Зеленського на ці дебати – все це мало б впливати в бік скорочення розриву між кандидатами. Але, як бачимо за результатами КМІС, які майже ідентичні тим, що є у нас, скорочення не відбувається", – каже соціолог.
Водночас Антипович зазначає, що опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) завершилося 14 квітня, а отже до другого туру є тиждень, аби картина змінилася. Проте, на думку соціолога, кардинальних змін все одно не буде.
Володимир Зеленський та Петро Порошенко
"Соціологія КМІС була завершена 14 квітня, тобто є ще тиждень, тому будемо дивитися. Нині якихось кардинальних змін ми не те, що не побачимо, ми їх не очікуємо. Скажімо так, результат виборів досить передбачуваний", – заявив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.
Лідери перегонів визначилися ще на етапі екзит-полів. За підсумками Національного екзит-полу, Володимир Зеленський отримав 30,6% голосів, а Петро Порошенко – 17,8%.
4 квітня ЦВК опрацювала 100% протоколів із усіх окружних виборчих комісій по країні.
Так, до другого туру виборів, який відбудеться 21 квітня, пройшли Зеленський і Порошенко. Перший кандидат отримав 30,24% голосів, а другий – 15,95%.
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