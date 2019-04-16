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Зеленський vs Порошенко: соціолог назвав переможця другого туру

7.4тЧитати матеріал російською

Опубліковані рейтинги Петра Порошенка та Володимира Зеленського до другого туру виборів президента України, 21 квітня, де чинний президент набирає 25,4% голосів, а його опонент – 72,2%, кардинально не зміняться.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, зазначивши, що результат другого туру виборів досить передбачуваний.

"Я не прихильник тези про кардинальні зміни, а от про скорочення – так. Прихильник у тому плані, що і дебати, і їхня відсутність, і всі розмови навколо цього, і така собі кампанія Порошенка за викликом Володимира Зеленського на ці дебати – все це мало б впливати в бік скорочення розриву між кандидатами. Але, як бачимо за результатами КМІС, які майже ідентичні тим, що є у нас, скорочення не відбувається", – каже соціолог.

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Водночас Антипович зазначає, що опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) завершилося 14 квітня, а отже до другого туру є тиждень, аби картина змінилася. Проте, на думку соціолога, кардинальних змін все одно не буде.

Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Володимир Зеленський та Петро Порошенко

"Соціологія КМІС була завершена 14 квітня, тобто є ще тиждень, тому будемо дивитися. Нині якихось кардинальних змін ми не те, що не побачимо, ми їх не очікуємо. Скажімо так, результат виборів досить передбачуваний", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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