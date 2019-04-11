Порошенко победил в голосовании на зарубежных участках: названы причины

Глава Всемирного конгресса украинцев Павел Грод рассказал о факторах, которые стали причиной отличий в голосовании на президентских выборах в Украине и на зарубежных участках.
Соответствующее видео появилось на странице общественной организации, объединяющей выходцев из Украины за границей. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Напомним, с результатом в 38,93% лидером голосования в других странах стал действующий президент Петр Порошенко.
"Большинство украинцев, голосовавших за рубежом, понимают, что обязанности президента Украины в первую очередь сосредоточены в сферах обороны, безопасности и внешней политики", – пояснил Грод.
Порошенко победил на выборых за рубежом
Lenta.ru
Результаты голосования на зарубежных участках
Скриншот
Также, по его словам, понимают они и то, что украинцы недовольны скоростью внедрения реформ, за которые отвечает парламент и правительство Украины, и в октябре будет возможность проголосовать за соответствующие изменения во время парламентских выборов.
"Зарубежные украинцы понимают, насколько важно, чтобы президент Украины имел твердую позицию, что Россия является агрессором и что Украина движется в Европу, а также – это сейчас критически важно – чтобы международное сообщество и дальше было объединенным в поддержке Украины", – подчеркнул глава Всемирного конгресса украинцев.
Грод предостерег, что международная поддержка Украины, над консолидацией которой упорно работали последние пять лет, может в один момент исчезнуть. Подобная опасность грозит и санкциям против России.
Павел Грод
Скриншот из видео
По его словам, украинцам предстоит сделать решающий выбор: 21 апреля на президентских выборах и 27 октября – на парламентских.
"Это ваше право и ответственность принимать участие в выборах. Не будьте равнодушны – думайте о будущем Украины – сделайте выбор, который вы считаете правильным", – призвал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирный конгресс украинцев призвал международное сообщество усилить дипломатическое и экономическое давление на Россию для прекращения войны в Украине.
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