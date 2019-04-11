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Выборы президента Украины 2019

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Порошенко победил в голосовании на зарубежных участках: названы причины

1.1тЧитать материал на украинском

Глава Всемирного конгресса украинцев Павел Грод рассказал о факторах, которые стали причиной отличий в голосовании на президентских выборах в Украине и на зарубежных участках.

Соответствующее видео появилось на странице общественной организации, объединяющей выходцев из Украины за границей. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Напомним, с результатом в 38,93% лидером голосования в других странах стал действующий президент Петр Порошенко.

"Большинство украинцев, голосовавших за рубежом, понимают, что обязанности президента Украины в первую очередь сосредоточены в сферах обороны, безопасности и внешней политики", – пояснил Грод.

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Порошенко победил на выборых за рубежом

Порошенко победил на выборых за рубежом

Lenta.ru

Результаты голосования на зарубежных участках

Результаты голосования на зарубежных участках

Скриншот

Также, по его словам, понимают они и то, что украинцы недовольны скоростью внедрения реформ, за которые отвечает парламент и правительство Украины, и в октябре будет возможность проголосовать за соответствующие изменения во время парламентских выборов.

"Зарубежные украинцы понимают, насколько важно, чтобы президент Украины имел твердую позицию, что Россия является агрессором и что Украина движется в Европу, а также – это сейчас критически важно – чтобы международное сообщество и дальше было объединенным в поддержке Украины", – подчеркнул глава Всемирного конгресса украинцев.

Грод предостерег, что международная поддержка Украины, над консолидацией которой упорно работали последние пять лет, может в один момент исчезнуть. Подобная опасность грозит и санкциям против России.

Павел Грод

Павел Грод

Скриншот из видео

По его словам, украинцам предстоит сделать решающий выбор: 21 апреля на президентских выборах и 27 октября – на парламентских.

"Это ваше право и ответственность принимать участие в выборах. Не будьте равнодушны думайте о будущем Украины сделайте выбор, который вы считаете правильным", – призвал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирный конгресс украинцев призвал международное сообщество усилить дипломатическое и экономическое давление на Россию для прекращения войны в Украине.

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Персона
Петро Порошенко
Место
Украина
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