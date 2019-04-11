Порошенко переміг у голосуванні на закордонних дільницях: названі причини

Глава Світового конгресу українців Павло Ґрод розповів про фактори, які стали причиною відмінностей у голосуванні на президентських виборах в Україні і на закордонних дільницях.

Відповідне відео з'явилося на сторінці громадської організації, яка об'єднує вихідців з України за кордоном. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Нагадаємо, з результатом у 38,93% лідером голосування в інших країнах став діючий президент Петро Порошенко.

"Більшість українців, які голосували за кордоном, розуміють, що обов'язки президента України в першу чергу зосереджені в сферах оборони, безпеки і зовнішньої політики", – пояснив Ґрод.

Порошенко переміг на виборах за кордоном Lenta.ru

Результати голосування на закордонних дільницях Скріншот

Також, за його словами, розуміють вони і те, що українці незадоволені швидкістю впровадження реформ, за які відповідає парламент і уряд України, і в жовтні буде можливість проголосувати за відповідні зміни під час парламентських виборів.

"Українці за кордоном розуміють, наскільки важливо, щоб президент України мав тверду позицію, що Росія є агресором і що Україна рухається в Європу, а також – це зараз критично важливо – щоб міжнародне співтовариство і далі було об'єднаним у підтримці України", – наголосив глава Світового конгресу українців.

Ґрод застеріг, що міжнародна підтримка України, над консолідацією якої наполегливо працювали останні п'ять років, може в один момент зникнути. Подібна небезпека загрожує і санкціям проти Росії.

Павло Ґрод Скріншот з відео

За його словами, українці мають зробити вирішальний вибір: 21 квітня на президентських виборах і 27 жовтня – на парламентських.

"Це ваше право і відповідальність брати участь у виборах. Не будьте байдужими – думайте про майбутнє України – зробіть вибір, який ви вважаєте правильним", – закликав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світовий конгрес українців закликав міжнародне співтовариство посилити дипломатичний і економічний тиск на Росію для припинення війни в Україні.

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