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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко обратился к избирателям Зеленского, вспомнив Галкина и Петросяна

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Президент Украины Петр Порошенко после завершения голосования выступил перед СМИ заявив, что нет никакой информации, которая могла бы поставить под сомнение результаты выборов.

Глава государства также поблагодарил украинцев за их голоса. Об этом сказано на официальной Twitter-странице Порошенко.

"Я очень благодарен тем, кто сегодня не остался дома, кто сегодня, вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, сделал вклад в свободное волеизъявление украинских граждан, - вы продемонстрировали, что вы свободные граждане, которые болеют за будущее своего государства", – сообщил президент.

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Порошенко добавил, что жалоб на нарушения во время голосования было меньше, чем в 2014 году.

"Мы не слышали ни одного сообщения, которое могло бы повлиять на волеизъявление граждан. Мы прошли тест на нашу европейскость", – отметил он.

Также Порошенко обратился к молодым украинцам, которые впервые голосовали на выборах.

"Вы видите изменения в стране, но хотите чтобы они были быстрее, глубже и качественнее. Я понял мотивы вашего протеста. Я вас услышал. Пожалуйста, услышьте и вы меня. Все что мы делали в течение 5 лет - для будущих поколений", – сообщил он.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Twitter

Кроме того, он упомянул, что переговоры с Россией и Западом продолжатся.

"С Россией так или иначе за большим столом с нашими европейскими и американскими партнерами придется говорить. Но представлять ее будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а так, чтобы вы знали на всякий случай, Владимир Путин", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко обратился к избирателям Зеленского, вспомнив Галкина и Петросяна

Скриншот

Порошенко обратился к избирателям Зеленского, вспомнив Галкина и Петросяна

Скриншот

Порошенко обратился к избирателям Зеленского, вспомнив Галкина и Петросяна

Скриншот

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ПутинМаксим ГалкинЕвгений Петросян
Место
Украина
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
"европейскость" слово то какое придумал)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
С тобой Порося , Путин ,разговаривать не станет
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Gordon Yury
Gordon Yury
Семёнов Александр, Дурак и ты и твой плешивый карлик! Никуда вы не денетесь... Будете как миленькие разговаривать с Порошенко! И не просто разговаривать, а принесете на блюдечке Крым, да еще с извинениями. А ты в этот миг будешь как обычно визжать о большой победной многоходовочке - та уж у вас принято! Молиться на мироточашие иконы живого сцаря и проклинать почившего в бозе...
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