Замах на Порошенко на "Суспільному": у СБУ знайшли слід Росії

Анонімний дзвінок з повідомленням про підготовку теракту під час дебатів в студії "Суспільного" міг бути з території Росії.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в Службі безпеки України. "СБУ зафіксувала анонімний дзвінок про нібито мінування "Громадського телебачення". Ми не виключаємо, що він був з території РФ", – заявила речник відомства Олена Гітлянська.

Вона уточнила, що раніше в СБУ надходили дзвінки про нібито мінування НСК "Олімпійський" – саме з території Росії.

Нагадаємо, повідомлення про можливий теракт – замаху на президента України Петра Порошенка – надійшло на лінію "102". Про це заявила модератор дебатів, однак глава держави вирішив залишитися в студії.

Петро Порошенко на дебатах Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала дані соцопитування, згідно з яким за Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців, а за Петра Порошенка – 27%.

Голова правління ВГО "Громадянська мережа" Опора "Ольга Айвазовська висловила припущення, що дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можуть вплинути на думку виборців, адже у громадян буде можливість побачити відповіді кандидатів в президенти на гострі питання в прямому ефірі.

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