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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Люди не понимают реформ": у Порошенко сказали, какие ошибки допустили на выборах

2.4тЧитать материал на украинском

Представители Петра Порошенко планируют во втором туре выборов президента Украины сократить разрыв и набрать больше голосов.

Об этом по итогам его выступления после завершения голосования в первом туре сообщил корреспондент НВ, который пообщался с Сергеем Березенко и Ниной Южаниной (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ключевой проблемой была недостаточная активность работы в регионах. Члены комады Порошенко пытались агитировать на сталелитейных заводах. Это было сложно. Люди не понимают сути реформ, сути медицинской реформы. Березенко говорит, что президент рассчитывает на голоса Тимошенко. Есть доля, которая готова проголосовать за Порошенко", – отметил корреспондент.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба президента Украины

По его словам, в штабе Порошенко также надеются на голоса других кандидатов в президенты, сократив таким образом разрыв с Владимиром Зеленским. Однако комментировать, была ли подготовка к первому туру провальной, у него не стали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеВыборы Президента
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
... основна помилка в тому, що дали свободу слова, а не задіяли відповідальність за сказане слово. Сказала нечисть брудне слово, має право, її слово,але і має відповідати за нього. Багато свободи слів без відповідальності - розкручується - анархія. Багато відповідальності без свободи слова - скручується - деспотизм. Революція - крутіння - це коли немає балансу, стійкості. Коли ця Зе-лена муха залетіла в голови і почала зудіти, то ніхто не чухався. А тепер, коли опариші по всій країні вилупились і засмерділо гнилими словами - цинізмом, дебилізмом, сарказмом, брехнею - то зачухались від зуду. Тепер чекайте глисту московську у задниці. За "свинарчука", цю Зе-лену муху треба зразу лупити, на місці, судом. Або ней відповідає своїм зубом.
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