"Люди не понимают реформ": у Порошенко сказали, какие ошибки допустили на выборах

Представители Петра Порошенко планируют во втором туре выборов президента Украины сократить разрыв и набрать больше голосов.

Об этом по итогам его выступления после завершения голосования в первом туре сообщил корреспондент НВ, который пообщался с Сергеем Березенко и Ниной Южаниной (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ключевой проблемой была недостаточная активность работы в регионах. Члены комады Порошенко пытались агитировать на сталелитейных заводах. Это было сложно. Люди не понимают сути реформ, сути медицинской реформы. Березенко говорит, что президент рассчитывает на голоса Тимошенко. Есть доля, которая готова проголосовать за Порошенко", – отметил корреспондент.

Петр Порошенко Пресс-служба президента Украины

По его словам, в штабе Порошенко также надеются на голоса других кандидатов в президенты, сократив таким образом разрыв с Владимиром Зеленским. Однако комментировать, была ли подготовка к первому туру провальной, у него не стали.

Порошенко признал, что в кампании были допущены ошибки, и пообещал работать над ними следующие три недели. Второй тур он назвал личным противостоянием с Игорем Коломойским pic.twitter.com/PPRtVuYaZD — Новое Время (@tweetsNV) 31 березня 2019 р.

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