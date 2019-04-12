Порошенко и Зеленский "сцепились" в прямом эфире: как отразится на рейтингах

Перепалка между двумя кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" существенно не отразится на рейтингах кандидатов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила социолог Киевского международного института социологии (КМИС) Татьяна Песковская: "Я не думаю, что это существенно отразится, потому что там очень большой разрыв. Но все, что сейчас происходит, люди за этим внимательно следят, поэтому рейтинги чутко реагируют".

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Повлиять на рейтинги, по мнению социолога, могут дебаты, на которых кандидаты должны объявить свою программу и назвать команду, но и здесь, чем ближе ко дню выборов, тем меньше шансов.

"Если дебаты состоятся 19-го, то они практически никак не повлияют на рейтинги, потому что за два дня до выборов это сложно, и поэтому, наверное, Порошенко хочет провести их 14 апреля, чтобы люди успели как-то проанализировать разговор. Возможно, это поможет перетащить какое-то количество голосов", – объяснила Песковская.

В то же время она отметила, что использование грязных PR-технологий, вроде видео, где Владимира Зеленского сбивает грузовик, действительно может снизить рейтинги действующего президента.

"Вся предвыборная кампания влияет на рейтинги кандидатов. Очень влияет черный пиар, и не в пользу того, кто этими технологиями пользуется. Это видно по рейтингам кандидатов, которые были обнародованы недавно. Также я считаю, что в диалоге должна быть сдержанность, и не должно быть какого-то открытого хамского нападения или эмоциональных тирад, как в случае с Зеленским", – говорит социолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко вызвал своего оппонента в избирательной гонке Владимира Зеленского приехать вечером 11 апреля на дебаты в студию телеканала "1 + 1". Однако тот ответил отказом, заявив, что уже летит в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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