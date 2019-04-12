Порошенко і Зеленський "зчепилися" в прямому ефірі: як відіб'ється на рейтингах

Перепалка між двома кандидатами в президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським у в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" суттєво не відобразиться на рейтингах кандидатів.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила соціолог Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Тетяна Песковська: "Я не думаю, що це суттєво відобразиться, тому що там дуже великий розрив. Але все, що зараз відбувається, люди за цим уважно слідкують, тому рейтинги чутливо реагують".

Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Вплинути на рейтинги, на думку соціолога, можуть дебати, на яких кандидати мають оголосити свою програму та назвати команду, але і тут, чим ближче до дня виборів, тим менше шансів.

"Якщо дебати відбудуться 19-го, то вони практично ніяк не вплинуть на рейтинги, тому що за два дні до виборів це складно, і тому, напевно, Порошенко хоче провести їх 14 квітня, щоб люди встигли якось проаналізувати розмову. Можливо це допоможе перетягнути якусь кількість голосів", – пояснила Песковська.

Водночас вона відзначила, що використання брудних PR-технологій, на кшталт відео, де Володимира Зеленського збиває вантажівка, дійсно може знизити рейтинги діючого президента.

"Вся передвиборча кампанія впливає на рейтинги кандидатів. Дуже впливає чорний піар, і не на користь того, хто цими технологіями користується. Це видно по рейтингам кандидатів, які були оприлюднені нещодавно. Також я вважаю, що в діалозі повинна бути стриманість, і не повинно бути якогось відкритого хамського нападу, чи емоційних тирад, як у випадку з Зеленським", – каже соціолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко викликав свого опонента у виборчих перегонах Володимира Зеленського приїхати увечері 11 квітня на дебати в студію телеканалу "1+1". Однак той відповів відмовою, заявивши, що вже летить в Париж для зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном.

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