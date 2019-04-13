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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Он никому не даст воровать!" Мама Зеленского дала новое интервью: видео

10.7тЧитать материал на украинском

Мама кандидата в президенты Владимира Зеленского Римма заверила, что ее сын сможет освоиться в политике и никому не позволит воровать.

Такое заявление она сделала журналистам "Громадського", признавшись, что в семье Зеленского отговаривали от участия в выборах: "Он советовался с нами, но мы сказали, что не нужно идти туда. Это грязь. Сплошная".

При этом женщина подчеркнула, что уважает выбор сына, выразив уверенность в том, что он в случае победы научится быть президентом, поскольку имеет опыт управления крупной компанией.

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"Он никому не даст воровать!" Мама Зеленского дала новое интервью: видео

"Ему 41 год, он взрослый человек. Он так решил, это его выбор. Он не был в политике, может не знает всего, что надо. Но если человек хочет, он может научиться. Свою компанию он создал сам, там почти 500 человек. Значит он умеет работать с людьми и руководить. Я знаю одно: он не будет воровать и не даст никому воровать. У нас семья была скромная, мы жили очень скромно. Он воспитывался в обыкновенной рабочей семье", — сказала Римма Зеленская.

По ее словам, у Владимира есть шансы победить на выборах: "Если не будет фальсификаций, не сделает их сам Порошенко, то может быть что-то измениться..."

Напомним, ранее мама Зеленского заявила, что ей тяжело смотреть, как на Владимира льют грязь оппоненты. Она заверила, что сын имеет четкое представление о будущем Украины и желает стране лучшей жизни.

"Он никому не даст воровать!" Мама Зеленского дала новое интервью: видео
"Он никому не даст воровать!" Мама Зеленского дала новое интервью: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Зеленский признался, что отныне не уважает Порошенко из-за того, что он и его сторонники регулярно позволяют себе оскорбительные высказывания и другую "грязь" в его сторону. Об этом Зеленский сказал после словесной перепалки в прямом эфире украинского телеканала.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Степчин Олег
Степчин Олег
Никому не даст - сам справиться!
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Астахов Александр
Астахов Александр
Нє, ну йе ж по ньому видно - він нікому не дасть красти У СЕБЕ. А в Україні такий президент вже був - пам’ятаєте, Янукович його прізвище...
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Все - ПИЗДЕЦ!!! Начинаем сначала, с ПЕРВОГО тура!!! И кандидатов в этом туре будет только два - Сам "милашка" и его героическая маманя!!!!!!!
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