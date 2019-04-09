"Там есть шанс": Сыроид объяснила феномен Зеленского

Во втором туре президентских выборов украинцы будут выбирать между "известным злом" и "неизвестно чем".

Такое заявление сделала вице-спикер парламента Оксана Сыроид в интервью "Цензору", заявив, что Петр Порошенко как политик уже хорошо всем известен, а в случае победы Владимира Зеленского появится шанс на перемены.

"Я не могу обсуждать Зеленского. Все меня пытаются заставить говорить о Зеленском. Но я не могу, не знаю. И так, выбирая между Порошенко и Зеленским, мы сегодня перед выбором: известное зло и неизвестно что. Поэтому люди выбирают неизвестно что, там есть шанс. А здесь шанса нет", — сказала Сыроид.

По ее словам, из Зеленского активно пытаются сделать олицетворение зла, поскольку он лишь начинает политический путь и пока неизвестный как политик.

"Он может быть злом, а может не быть злом — мы этого не знаем", — отметила вице-спикер.

Владимир Зеленский RFI

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным соцопросов, избиратели топ-кандидатов в президенты, которые не вышли во второй тур, более склонны поддержать Зеленского, чем Порошенко.

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